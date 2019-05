Il violinista Mauro Iurato: “Giappone seconda patria”.

Non e' più tanto raro che il Giappone diventi una seconda patria, ricca di soddisfazioni professionali, per italiani di talento. Uno di questi casi e' quello di Mauro Iurato, violinista torinese da quindici anni nel Sol levante. E' stato lui il protagonista del concerto che a Osaka ha celebrato quest'anno la Festa della Repubblica Italiana, nella Asacom Hall (il salone del quotidiano Asahi, con annesso museo storico). Un concerto con un programma ovviamente tutto italiano - da Paganini a Respighi, da Vivaldi a V. Monti - eseguito con un violino del 1690, accompagnato al pianoforte da Mariko Sano.

“Uno strumento realizzato da Gioffredo Cappa, uno dei più grandi liutai di scuola torinese, allievo di Amati - dice Iurato - E' stato proprietà del grande violinista torinese Pugnani (1731-1798), che nel XVIII secolo era il più grande violinista della citta' e la spalla dell'orchestra reale. Uno strumento sano, perfetto nelle sue parti: una rarità per uno strumento che ha 320 anni. Per oltre due secoli e' stato proprieta' della stessa famiglia, che lo acquisti' da Pugnani: la famiglia Colla della Chiesa, da cui ora prende il nome. In anni recenti fu comprato da un collezionista giapponese. Nel 2003, alla fine del restauro, lo vidi e decisi di cercare di acquistarlo. Operazione che richiese alcuni anni”.

Iurato venne in Giappone per la prima volta una quindicina di anni fa per un tour di concerti come premio di riconoscimento per i suoi studi di perfezionamento presso l'Universita' per la Musica e le Arti Drammatiche di Vienna. Dopo il successo di quel tour, gli fu offerta una cattedra di violino presso la Facolta' di Musica della Tokushima Bunri University. Nel 2009 ha fondato la “Harmonia Kobe Violin School”, da cui e' uscito l'Ensemble d'Archi “I Virtuosi di Kobe”. Dal 2015 insegna presso la SOAI University di Osaka ed e' anche professore presso la “Internationale Sommerakademie” di Vienna. Iurato continua a girare il mondo ma mantiene un legame speciale - Giappone a parte, dove vive con la famiglia - con la capitale austriaca, dove il 6 agosto si terra' un concerto speciale: “Una riunione con i miei vecchi colleghi filarmonici di Vienna, compagni di studi. Per me e' sempre molto bello tornarci”.

Nel corso del concerto per la Festa della Repubblica, il vicesindaco di Osaka ha consegnato all'ambasciatore d'Italia Giorgio Starace il catalogo della mostra “Sol levante nel Rinascimento italiano”, che rievoca tra l'altro l'arrivo dei primi giapponesi nel nostro Paese. L'evento e' stato anche l'occasione per un saluto di commiato del console generale a Osaka, Marco Lombardi, che dopo oltre quattro anni sta per lasciare la citta' gemellata con Milano che di recente ha rafforzato i legami - di simpatia e di business - con l'Italia.' .

