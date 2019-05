Regno Unito al voto: May in difficoltà si aggrappa al tema sicurezza

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

LONDRA – Arroccati sui temi più vicini alle sensibilità del proprio elettorato, Theresa May, Jeremy Corbyn e Tim Farron chiudono la campagna elettorale in vista del voto di oggi – urne aperte in tutto il Regno dalle 7 alle 22 - in un'esplosione di polemiche.

La sicurezza cavalcata dalla signora premier Tory in queste ultime ore, segnala il ritorno di una frattura ideologica con i conservatori che, da destra, invocano leggi speciali contro il terrorismo, i LibDem che replicano difendendo i valori della loro tradizione liberal contro ogni stato di polizia, i laburisti che insistono per una replica anche social, ridando fiato alla spesa pubblica, servizio sanitario in prima battuta.



Theresa May conferma di essere pronta a cambiare le regole condivise sui diritti umani con misure di polizia straordinarie chiedendo deroghe dalle intese internazionali. Fermi prolungati, espulsioni o braccialetti elettronici per monitorare i sospetti in un crescendo di norme antiterrorismo simili, in parte, a quelle che propose Tony Blair nel 2005 dopo gli attentati di Londra. La replica dell'ex leader LibDem Nick Clegg e del laburista emergente Keir Stamer è stata secca «non c'è alcuna relazione fra la carta sui diritti umani e la lotta al terrorismo». Come dire un tentativo di far colpo per apparire come una premier ferma e determinata.

Anche sulla Brexit, Theresa May, gioca una carta analoga, riaprendo il cassetto delle mille speranze mancate, annunciando cioè piani di rilancio delle infrastrutture con i danari risparmiati dalla partecipazione all'Ue. Furono proprio le promesse fasulle di finanziare il sistema sanitario nazionale con l'assegno che Londra manda a Bruxelles a portare la bilancia di un paese spaccato a metà verso la Brexit. La storia si ripete ? Non in modo tanto macroscopico, ma il messaggio di Theresa May è incalzante: solo io posso guidarvi verso una Brexit di successo che garantisca benessere al Paese.



I sondaggi dicono che i più s'allineano alla volontà della premier, preferita in base a tutti gli opinion polls seppure di un'incollatura o poco più a Jeremy Corbyn o a una coalizione capace di unire Labour, LbDem e nazionalisti scozzesi. Dai seggi del nord del Paese, feudi laburisti giungono inoltre le indicazioni di un progressivo slittamento del voto popolare verso i conservatori, proprio per la determinazione che la signora premier denuncia sui capitoli più delicati della Brexit.



Elezioni indette per trovare il bagno di folla di un consenso che Theresa May immaginava bulgaro si sono trasformate in un testa a testa inatteso mentre l'orologio del divorzio anglo-europeo continua la sua marcia verso il marzo 2019, quando Londra sarà fuori dall'Unione euroea, con o senza un accordo.

