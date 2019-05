L’ex capo Fbi Comey: «Trump ha mentito su di me e diffamato l’agenzia». Mosca interferì su voto Usa

«Il presidente e la sua amministrazione hanno mentito su di me e sull'Fbi». Hanno «scelto di diffamare me e il Federal Bureau of Investigation». E sono tutte «menzogne pure e semplici», mi rammarico che «gli agenti dell'agenzia e l'opinione pubblica abbiano dovuto ascoltarle». James Comey, comparendo davanti alla Commissione Intelligence del Senato in una testimonianza che ha generato spasmodica attesa, ha lanciato il suo j'accuse a Donald Trump, che aveva dipinto la prestigiosa agenzia investigativa e di sicurezza americana come in grave crisi e screditata.

Accuse pesanti

Un’accusa pesante, quella di Comey: Trump mente. E ancora: «Non spetta a me determinare se il Presidente Trump abbia commesso ostruzione della giustizia», ma le conversazioni con Trump sono state «molto preoccupanti». Anzitutto quella che ha visto al centro la richiesta del Presidente di «lasciar perdere» l'ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn, indagato per i suoi legami nascosti con Mosca.

L'ex direttore dell'Fbi ha anche ribadito di aver considerato la «speranza che l'indagine su Flynn possa essere chiusa» espressa esplicitamente da Trump come una «direttiva», anche se Trump non ha usato la parola «ordine». Su Flynn, Comey ha detto di essersi rifiutato di promettere alcuna interruzione dell'inchiesta. Sul suo licenziamento, ha detto di prendere Trump alla lettera, quando ha affermato che la ragione era la condotta dell'inchiesta sulla pista russa. Una pista che durante gli stessi incontri privati chiesti a Comey aveva definito come una “nube” da sollevare sulla sua abilità di governare, nelle parole del Presidente.

«Il Cremlino ha interferito sul voto Usa»

Comey ha detto di non avere dubbi che la Russia abbia interferito nelle elezioni americane, con «intento e sofisticazione», anche se non ci sono indicazioni di truffe sui voti. Sul fronte della possibile collusione di esponenti della campagna di Trump, Comey si è limitato a dire che è difficile definire in generale quali siano «sforzi di reclutamento» da parte di potenze straniere. Non può parlare di indagini aperte in pubblico. Ha precisato che Trump stesso non era sotto indagine, una risposta data a Trump, che lo aveva chiesto, anche se Comey si rifiutò di affermarlo pubblicamente come voluto dal Presidente per evitare rischi di cambiamenti nello svolgimento delle indagini.

Comey, in risposta a domande dei senatori, ha anche affermato di aver sentito per la prima volta la necessità di preparare verbali su tutti gli incontri e colloqui avuti con Trump, nove in tutto, proprio nel timore che venissero riportati scorrettamente. La prima volta, ha dichiarato, che ha sentito questa necessità. Non si era manifestata nè con Barack Obama né con George W. Bush, sotto i quali aveva servito nell'Fbi e nel Dipartimento della Giustizia.

Con Trump incontri privati «insoliti»

Ha considerato i numerosi incontri privati richiesti da Trump, che a volte ha fatto di proposito uscire propri collaboratori quali il ministro della Giustizia dalla sala del colloquio, come del tutto insoliti. E ha a sua volta detto di augurarsi che esistano “registrazioni” delle conversazioni con Trump, un'ipotesi citata dal Presidente stesso. Sulle ragioni per le quali non aveva riportato le richieste “preoccupanti” di Trump ai superiori al Dipartimento della Giustizia o ai legali della Casa Bianca, Comey ha attribuito la sua reticenza forse alla mancanza di presenza di spirito e alla cautela. Ha però descritto adesso gli sforzi di Trump come un chiaro tentativo di creare “una sudditanza” dell'Fbi.

