Gran Bretagna al voto, i mercati sperano in May

LONDRA – Dalle sette di questa mattina la Gran Bretagna è al voto per le più eccentriche elezioni della sua storia recente. Le urne chiuderanno alle 22 ora di Londra (le 23 in Italia), deadline per i 46,9 milioni di britannici chiamati al voto. I sondaggi indicano la premier uscente Theresa May in corsa per la vittoria con un margine medio che oscilla fra i 6 e i 7 punti, una frazione del colossale gap che aveva stabilito a metà aprile nei confronti del Labour party di Jeremy Corbyn, quando lo sopravanzava di 20-25 punti.

Un solo istituto di statistica che applica una metodologia nuova, YouGov, suggerisce lo scenario più temuto dai mercati: parlamento senza maggioranza, in un “liberi tutti” che costringerebbe ad acrobatiche coalizioni o a un nuovo voto nel volgere di qualche mese.

Troppo tempo per un Paese che è nel mezzo della procedura prevista dall'articolo 50 ovvero l'iter di divorzio dall'Unione europea che scadrà nel marzo del 2019. In uno scenario del genere la sterlina potrebbe scivolare a 1,20 sul dollaro, peggio della performance che gli analisti immaginano in caso di vittoria del Labour (1,25). La continuità dei Tory di Theresa May appare, quindi, l'opzione più rassicurante per i destini di un pound che già sconta la sua vittoria.

I RISULTATI DEL 2015

Il colore della mappa indica il partito del candidato che ha preso più voti

Un exit poll alle 22 ora britannica (23 ora italiana) dovrebbe dare indicazioni più precise degli opinion polls di questi giorni, anche se il sistema elettorale britannico e il voto tattico che sarà applicato in molti collegi da chi vuole leggere queste elezioni come una prova d'appello sulla Brexit scegliendo candidati remainers o brexiters al di là della fede di partito, rendono molto incerta ogni previsione.

Un contesto che appariva piuttosto lineare in aprile con la signora premier in marcia verso un trionfo con cento e più deputati di margine s'è d'improvviso avvitato in una crisi provocata dagli attacchi terroristici e da una campagna elettorale sbagliata. La proposta di tassazione sui beni degli anziani affetti da malattie croniche (demenza) s'è rivelata un clamoroso autogol per Theresa May costringendola a ritrattare la proposta e apparendo una volta di più incerta e politicamente vulnerabile.

Per converso Jeremy Corbyn ha creato una grande empatia con il pubblico più giovane risalendo nel consenso popolare nonostante un programma politico stile anni Settanta segnato da nazionalizzazioni, alta tassazione sulle imprese, ritorno alla spesa pubblica. L'obiettivo è battere le disuguaglianze ma un manifesto del genere sembra allontanare il Labour dal ceto medio, essenziale per vincere.



