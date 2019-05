Più fibre giapponesi nella Lamborghini Huracan Performante

TOKYO - Nel palazzo di Hikarie a Shibuya, che di solito ospita la Settimana della Moda giapponese, e' avvenuto il lancio ufficiale a Tokyo - da parte di un trio di manager italiani - del nuovo gioiello di un marchio di lusso del Made in Italy di grande successo nel Sol Levante: non una collezione di fashion, ma la Lamborghini Huracan Performante.

L'ultimo modello della serie - gia' presentato a marzo al Motor Show di Ginevra - e' più potente, più leggero e più tecnologicamente avanzato. Le sue novità e conquiste - compreso il record di categoria al Nurburgring Nordschleife con un giro in soli 6:52:01 minuti - sono gia' ben note. La presentazione giapponese e' stata piuttosto l'occasione per sottolineare che i progressi tecnologici insiti nella nuova vettura si devono in parte alle conquiste dell'industria nipponica dei materiali avanzati, confluiti nella componentistica realizzata a Sant'Agata Bolognese, in particolare attraverso un utilizzo senza precedenti delle fibre di carbonio.



Lo ha evidenziato Luciano De Oto, Head of Advanced Composites and Lighweight Structures Development del gruppo, che ha illustrato le novità tecniche e produttive, a partire dalla riduzione di peso di 40 chili legata principalmente a un uso estensivo dei materiali compositi. Se il brevettato “Forged Composite” entra in componenti strutturali e lo si vede per la prima volta anche sulle pannellature esterne, il motore V10 ha una maggiore potenza (640 hp) e coppia, mentre una ricalibrazione di tutti i sistemi di guida contribuisce al mix di innovazioni che portano a risultati finali di ulteriore eccellenza.

“Per noi il Giappone non e' solo un mercato, ma e' da considerare un Paese che ci offre possibilità di sviluppo avanzato, in particolare sui materiali compositi, dove qui c'e' la maggiore produzione al mondo - osserva De Oto, tenendo in mano un “pezzo” di ala della Performante: “Qui, ad esempio, si può constatare l'uso estensivo della fibra di carbonio, in particolare le fibre corte prodotte da Mitsubishi Rayon. Abbiamo firmato un accordo strategico con loro per uno sviluppo non solo relativo alle fibre corte, ma a tecnologie e processi volti a ridurre i tempi di produzione e a migliorare le caratteristiche meccaniche dei componenti”. Si tratta di una fibra di carbonio “estremamente performante, perché consente di realizzare geometrie che con altre fibre di carbonio non si riescono a ottenere. E' stato possibile, ad esempio, integrare un condotto all'interno dell'ala. Essendo tutto integrato, si riesce a non avere fissaggi o incollaggi meccanici”.

I 40 chili in meno rispetto alla versione base sono stati consentiti sia dai materiali compositi sia da “risparmi” di peso su altri componenti: ad esempio c'e' una marmitta più leggera e sistemi di scarico alleggeriti. Grandi vantaggi, insomma, sul rapporto peso-potenza.

“Stiamo gia' riscontrando un grande successo in Asia con questa nuova vettura, che avevamo gia' presentato in segreto ai clienti - afferma Andrea Baldi, Head of Lamborghini Asia-Pacific - Questa e' la prima volta che la mostriamo in Giappone: abbiamo gia' raccolto molti ordini e non vediamo l'ora di iniziare le prime consegne, che avverranno verso la fine di quest'anno”. Il mercato del Sol levante continua a dare soddisfazioni alla Casa di Sant'Agata Bolognese, conferma il country manager Francesco Cresci: “Nei primi cinque mesi siamo in crescita del 24% e prevediamo un anno record per il 2017. Con il lancio ufficiale della nuova vettura, contiamo ovviamente di raccogliere ordini addizionali”.

Ormai si sta anche avvicinando una svolta epocale per Lamborghini: alla fine di quest'anno e' prevista la presentazione del Suv Urus che segnerà l'ingresso in un nuovo segmento di mercato. “L'azienda ha praticamente raddoppiato le sue dimensioni, passando da una stabilimento che era di 80mila mq a 160mila. - afferma De Oto - Uno sforzo enorme non soltanto tecnologico ma anche dal punto di vista degli investimenti. Per noi il terzo modello significa una garanzia sul futuro e una maggiore stabilita' finanziaria, il che ci fa guardare avanti con grandissima fiducia e ottimismo”. Certo, come mercato, il Giappone non sembra avere un potenziale di ricezione di grandi Suv pari a quello di altri mercati principali. “Ma la popolarità' del marchio in Giappone - rileva Baldi - e' talmente spiccata (tanto che per noi e' il secondo mercato al mondo) che contiamo di avere un grande riscontro anche con Urus, analogo al successo che abbiamo nel segmento delle supersport cars, indipendentemente dal fatto che generalmente non sia un mercato tendente al Suv come possono essere gli Stati Uniti”.

