Vespa 946 Red, lancio in Giappone come «lifestyle»

Una “Vespa Urban Night : Not for Everyone” accompagnata da un progetto di charity ha caratterizzato il lancio in Giappone - nel quartiere Shibuya a Tokyo - della Vespa 946 Red, il modello alto di gamma introdotto sulla scia del settantesimo anniversario di quella che e' diventata da decenni una icona del made in Italy nel mondo. Il country manager della Piaggio, Francesco Fabbiani, ha evidenziato come il lancio del top della gamma contribuira' a rafforzare l'immagine di un brand proposto come simbolo dei migliori valori dell'italianità, promossi in modo sinergico con altri elementi del made in Italy (dal food al design). La collaborazione con la fondazione Red implica che, per ogni acquisto di 946 Red, 150 dollari vadano al fondo globale che contrasta la diffusione del'Aids, specialmente in Africa e nella prevenzione del passaggio del virus dalle madri in gravidanza al bambino non ancora nato. “Da ‘Vacanze Romane' a oggi, Vespa e' stato un emblema essenziale della Italian way of life, la Dolce Vita”, ha affermato l'ambasciatore d'Italia Giorgio Starace, sottolineandone il contributo all'immagine del nostro Paese nel mondo, Giappone compreso.



Il Sol levante e' comunque un mercato difficile per gli scooter, il cui utilizzo quotidiano non viene incoraggiato: le scuole non prevedono parcheggi dedicati e le aziende pagano il prezzo del trasporto pubblico - gia' molto efficiente - ai dipendenti regolari.

Il marketing punta dunque sul lifestyle ed in particolare sull''utilizzo nei weekend e sul posizionamento come una forma di status symbol abbordabile, in sinergia con altri aspetti del made in Italy.



Nella serata era presente anche un Piaggio “Ciao”, al suo cinquantesimo compleanno. Tra i vespisti più noti a Tokyo, c'era Elio Orsara, la cui “Elio - Locanda Italiana” e' stata appena nominata come migliore miglior ristorante europeo a Tokyo da TripAdvisor e dal governo metropolitano: 11esimo posto assoluto, alle spalle di ristoranti giapponesi/asiatici e prima dei tanti locali pluristellati.

