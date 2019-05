La Bce investe i suoi primi fondi nel renminbi

La Banca centrale europea ha compiuto il primo investimento in valuta cinese per le sue riserve ufficiali. Anche se l'importo è per ora poco più che simbolico, pari a 500 milioni di euro acquistati nel primo semestre di quest'anno, l'investimento riflette, come dice la Bce stessa in una nota, «il crescente ruolo del renminbi come moneta globale».

L'annuncio dell'istituto di Francoforte è un riconoscimento della politica di internazionalizzazione della valuta portata avanti dalle autorità cinesi, anche se il cambio non è ancora dettato dai movimenti di mercato. La nota della Bce ricorda anche l'importanza della Cina come uno dei più importanti partner commerciali dell'area dell'euro.



Gli acquisti seguono una decisione presa nel gennaio scorso dal consiglio della Bce, che finora non era stata divulgata. Le riserve ufficiali della Bce ammontano a circa 68 miliardi di euro, di cui 48 miliardi in valuta e il resto in oro e diritti speciali di prelievo, il paniere valutario del Fondo monetario internazionale. Il renminbi è stato inserito dei dsp nell'ottobre dello scorso anno, insieme a dollaro, euro, yen e sterlina, dopo una lunga offensiva diplomatica di Pechino.



L'investimento in renminbi, precisa la Bce, è stato realizzato cambiando la composizione delle riserve valutarie, vendendo una piccola quota delle riserve in dollari, che restano comunque di gran lunga la componente più importante del portafoglio, e lasciando invariato l'ammontare complessivo. Dopo gli

acquisti di questi mesi, il renminbi rappresenta lo 0,7% circa delle riserve complessive e l'1% circa di quelle valutarie, che comprendono dollari e yen.

I movimenti dei capitali in Cina sono ancora soggetti a restrizioni e il cambio è fissato dalle autorità monetarie. Anche per questo, il ruolo internazionale del renminbi è inferiore al peso della Cina nell'economia mondiale. Prima della Bce, fra le altre grandi banche centrali anche la Banca nazionale svizzera aveva investito nella valuta cinese per le sue riserve.

