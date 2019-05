Sessions in audizione al Congresso: «Contro di me bugie odiose»

Nessuna svolta sul Russiagate, per ora, anche se il fuoco cova sotto la cenere di rapporti sempre più tesi e imboscate possibili. Nega tutto il ministro della giustizia, Jeff Sessions, parlando al Congresso sullo scandalo dei presunti contatti tra l’entourage del presidente degli Stati Uniti e la diplomazia russa prima del voto di novembre. «Non sono a conoscenza di collusioni tra la Russia e la campagna elettorale di Donald Trump», ha detto. L’attorney general ha poi sostenuto che l’idea che «io sia colluso» con Mosca per «colpire questo paese» è «una bugia odiosa e sconcertante».



«Mi difenderò da scurrili e false accuse», ha messo in evidenza Sessions nel corso dell'audizione. Il ministro della giustizia ha anche affermato di non aver avuto incontri privati con funzionari russi al Myflowers sulle elezioni e di aver avuto due soli incontri con l'ambasciatore russo Sergey Kislyak e non tre come ipotizzato da James Comey, l'ex direttore dell'Fbi. Incontri durante i quali «non c'è stato nulla di non appropriato». Sessions ha anche aggiunto di non avere avuto alcuna interazione con il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, nominato dopo il licenziamento di Comey. E sempre a proposito dell’ex numero uno dell’Fbi «gli ho detto di seguire le regole del Dipartimento di giustizia nei colloqui con il presidente».

Quanto a Mueller il presidente nelle ultime ore starebbe meditando di silurare anche lui, che ha ereditato il coordinamento delle indagini sui possibili legami tra il tycoon e Mosca. Una mossa potenzialmente esplosiva dunque, dalle conseguenze inimmaginabili e che avvicinerebbe sempre più il Russiagate al Watergate. Impossibile infatti non fare il parallelo con lo storico “Saturday Night Massacre” dell'ottobre 1973, quando Richard Nixon ordinò di cacciare via il procuratore speciale Archbald Cox che indagava sullo scandalo che alla fine travolse il presidente.



L'ipotesi di un affondo di Trump contro Mueller - trapelata proprio nel giorno dell’attesissima testimonianza davanti al Congresso del ministro della giustizia - è stata tirata in ballo da un amico di vecchia data del tycoon: Christopher Ruddy, Ceo di Newsmax Media, pubblicazione conservatrice vicina al presidente americano come lo è il magazine online Breitbart di Steve Bannon. Ruddy, in una intervista alla Pbs, ha raccontato di essere stato alla Casa Bianca nelle ultime ore e di aver appreso come l'allontanamento di Mueller sia una delle opzioni sulla scrivania dello Studio Ovale. Una possibilità che nell'entourage di Trump non confermano, ma nemmeno smentiscono seccamente, con la portavoce Sarah Sanders che si limita a constatare come Ruddy non abbia incontrato il presidente e parli a titolo personale.

Ma si sa che Donald Trump non è nuovo a sparate clamorose nei momenti di maggior frustrazione e rabbia, sempre più frequenti col passare dei giorni alla Casa Bianca. E così la maggior parte dei commentatori osserva come non sarebbe una sorpresa se il presidente parlando con i suoi avesse lanciato pesanti strali su Mueller, fino a evocare un suo allontanamento. Che poi passi dalle parole ai fatti è tutto da vedere.

© Riproduzione riservata