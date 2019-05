Tokyo: la Scuola Calcio del Milan insegna (anche) a divertirsi

Ci sono non pochi genitori che si lamentano quando vedono che il loro bambino si diverte: inconcepibile, lo sport non dovrebbe essere una sorta di disciplina militare, un duro training che attraverso rigore e sofferenza faccia da scuola di vita? No, risponde loro Manuel Belleri, direttore tecnico della Milan Academy - Scuola Calcio, che in Giappone e' presente in cinque diverse citta', coinvolgendo circa 1.500 bambini dai tre ai dodici anni.

Il metodo educativo del Milan, deve spiegare Belleri con pazienza, trasmette valori sani e un gusto per lavorare bene anche attraverso il divertimento, anche se questo puo' suonare alieno a una certa mentalita' tradizionale giapponese. “La nostra filosofia educativa intende far crescere un ‘bambino pensante': non diamo loro risposte e regole assolute ma cerchiamo di aiutarli a pensare - dice Belleri, ex calciatore di serie A - Noi crediamo che i bambini debbano lavorare bene, concentrarsi, avere personalità' nel fare le cose, ma nel frattempo anche divertirsi perché possano dare il meglio di se stessi, abbiano voglia di giocare e di esprimere le proprie emozioni”.

Grande competizione. Nel mondo delle scuole di calcio di derivazione straniera c'e' una grande competizione in Giappone. Oltre a quella del Milan, ci sono le scuole di Inter, Juventus e Perugia per stare solo ai team italiani. Poi ci sono le grandi spagnole (Barcellona e Real Madrid), inglesi (Arsenal, Liverpool), tedesche (Borussia, Bayern Monaco) e altre ancora. Belleri nega che un Milan di proprietà' cinese possa perdere un po' di appeal in Giappone: “Non credo che questo fattore conti. Piuttosto, certo non guasterebbe per la nostra immagine in Giappone se arrivasse nel team rossonero un altro campione giapponese, come e' stato il caso di Honda”.

Nel campo della K International School di Tokyo, a Kiyosumi Shirakawa, e' l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze estive e i bambini sono ancora più vivaci del solito, mentre alcune mamme si prendono un te' sotto una veranda, chiaccherando tra loro e osservandoli ogni tanto. Belleri e' in campo, affiancato da Alessio Mariani come coach e traduttore. I bambini compiono vari esercizi prima di una partitella finale. Al termine della sessione, a ciascuno viene dato pubblicamente un punteggio di “rendimento”. Prima di uscire, danno il “Five” con la mano ad allenatore e direttore tecnico e, tutti insieme, si assembrano per una levata di braccia finale al grido di “Forza Milan!”.

