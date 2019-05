La Fed mantiene la rotta e avvia la normalizzazione: porta i tassi all’1-1,25%

La Fed continua lungo la sua rotta: ha annunciato il secondo rialzo dei tassi dell'anno in corso. Al termine della sua riunione, la banca centrale americana ha deciso di alzare il costo del denaro di 25 punti base all'1-1,25%.

Ha preferito dunque considerare transitori il calo dell’inflazione - all’1,7% in aprile l’indice Pce core, quello preferito dalla Banca centrale Usa - e il deludente andamento del primo trimestre. Anche se, come ha sottolineato in conferenza stampa la presidente Janet Yellen, la dinamica dei prezzi sarà esaminata con attenzione. Al momento, in ogni caso, la Fed non ha rivisto quindi al ribasso le previsioni sulla crescita, e ha solo corrette quelle sull’inflazione relative al 2016: ora puntano all’1,6%, contro l’1,9% delle proiezioni di marzo.

Soprattutto, non ha modificato il percorso previsto per i tassi di interesse. A fine anno, il Fed Funds rate dovrebbe collocarsi tra l’1,25% e l’1,50% (1,375% la mediana delle indicazioni dei governatori); a fine 2018 tra il 2% e il 2,25% (2,125% la mediana), a fine 2019 al 3%, che corrisponde al livello di lungo periodo, quello di equilibrio. Le indicazioni di marzo erano pressoché identiche, si è solo ridotta l’incertezza dei componenti del Comitato.

La Fed è quindi ancora molto convinta del fatto che la crescita economica e, soprattutto, il calo della disoccupazione - prevista a livelli leggermente più bassi rispetto a marzo - si trasformeranno in un’accelerazione dei prezzi. Anche se i segnali provenienti dalla crescita dei salari non sono ancora del tutto convincenti. È un po’ un atto di fede: nulla - se non una contestata relazione teorica - assicura un rapporto causale tra calo della disoccupazione e aumento dell’inflazione. Non a caso il mercato indica, come tasso di lungo periodo, il 2% e non il 3%, quasi a segnalare la necessità di un costo del credito più basso, più a lungo. La Yellen, un po’ a sorpresa, ha riconosciuto che «l’inflazione non risponde molto rapidamente ai movimenti dell’occupazione» pur ripetendo la sua convinzione: «Io credo che questa relazione resti attiva».

Il comunicato emesso al termine della riunione conferma in ogni caso una visione molto positiva dello stato dell’economia. La Fed di Atlanta prevede però nel suo Gdp Now (“Il Pil adesso”) una crescita del 3,2% annualizzata (0,8% trimestrale) per questo secondo trimestre dell’anno, in deciso calo rispetto al 4% indicato a fine maggio.

La fiducia è tale che la Fed ha voluto anche annunciare le modalità per la riduzione del suo bilancio. Correttamente ha indicato che lo strumento che definisce il suo orientamento di politica monetaria è il livello dei tassi. Il quantitative easing, che ha portato l’attivo della Fed fino 4.500 miliardi di dollari era del resto - come quello della Bce - un credit easing, realizzato per liberare i portafogli di banche e di società finanziarie e spingerle a investire ancora. Ora che la crescita del credito è «sana», come ha detto Yellen, è il momento giusto - o meglio, lo sarà presto - per procedere.

La riduzione del bilancio avverrà con il mancato reinvestimento dei titoli in scadenza. Limitati dovrebbero essere quindi gli effetti sulla curva dei rendimenti. La Fed ha fissato un tetto crescente nel tempo: sarà reinvestito solo l’ammontare dei rimborsi che eccede questo tetto. L’unico effetto sarà quindi la riduzione delle riserve, che la Fed intende portare a livelli comunque superiore a quelli precedenti la crisi, in linea con la domanda delle aziende di credito.

La Fed non ha indicato date. L’operazione inizierà quando il rialzo dei tassi sarà a un punto abbastanza avanzato - e la valutazione, ha spiegato la presidente Yellen, sarà «qualitativa» - e in ogni caso entro quest’anno.

