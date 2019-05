Occupazione ai massimi nell’Eurozona e nella Ue

Cattive notizie per i movimenti populisti in Europa. Le persone occupate nella zona euro hanno superato la quota raggiunta all’inizio della crisi nove anni or sono, un forte segnale di ripresa dell’eurozona. Più in dettaglio nel primo trimestre 2017 nella zona euro c'erano 154,8 milioni di occupati, nella Ue in totale gli occupati erano 234,2 milioni: si tratta del livello più alto mai raggiunto in entrambe le zone. Lo indica Eurostat, l’ufficio di statistica europeo. Nel primo trimestre 2017 il numero degli occupati nella zona euro e nella Ue è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente. Nel quarto trimestre 2016 l'occupazione era aumentata dello 0,4% in entrambe le zone. Rispetto allo stesso trimestre 2016, l'occupazione è aumentata dell'1,5% nella zona euro e dell'1,4% nella Ue dopo +1,4% e +1,1% rispettivamente. Qualcuno dei commentatori già ci vede anche un riflesso politico nel senso che in Europa l'inizio del declino dei i movimenti “populisti” antisistema e anti-Europa come avvenuto nelle ultime elezioni olandesi e francesi è coinciso con l'inizio di una ripresa dell’occupazione e di una solida crescita economica.

Non si vede l’effetto sui salari

In Italia nel primo trimestre 2017 l'occupazione è salita dello 0,3% sull'ultimo trimestre 2016 frenando rispetto al risultato del periodo precedente (+0,4%). Questo però non significa che i salari siano sotto pressione. Anzi nell’ultima conferenza stampa della Bce i governatori hanno fatto capire che l’inflazione dell’eurozona resta sotto al 2% anche a causa della moderazione salariale.

Inoltre spesso si tratta di occupazione non di alta qualità, quello che negli Stati Uniti chiamano “MacDonald job”, i lavori nei servizi a bassa retribuzione. Comunque meglio che restare disoccupati anche se la stessa Bce in un recente paper aveva messo in guardia dalle statistiche ufficiali perché erano molto parziali.

Le stime reali

In che senso? In Eurolandia la disoccupazione è quasi il doppio delle stime ufficiali. La disoccupazione ufficiale, scesa al 9,5%, più rapidamente del previsto grazie alla recente ripresa dell'economia, non fotografa accuratamente la capacità inutilizzata sul mercato del lavoro dell'eurozona, che potrebbe essere fino a quasi il doppio. Anche per questo, non c'è stata l'attesa risalita dei salari, sulla quale la Banca centrale europea conta per raggiungere il proprio obiettivo d'inflazione di avvicinarsi al 2 percento. Lo ha messo nero su bianco uno studio della stessa Bce, che è stata pubblicato l’11 maggio 2017 insieme al Bollettino economico. Insomma cautela prima di gridare evviva la crisi è finita.

Le previsioni di crescita Ocse

Una buona notizia comunque quella degli occupati che si sposa con i dati positivi forniti dall’Ocse che nell'ultimo outlook semestrale appena rilasciato a Parigi vede un orizzonte che si fa un po' più roseo per l'Eurozona, con una crescita attesa all'1,8% sia nel 2017 sia nel 2018, contro +1,6% nelle precedenti stime. Il Pil tedesco è visto in crescita del 2% in entrambi gli anni (contro 1,8% e 1,7% a marzo) e quello francese dell'1,3% e dell'1,5% rispettivamente (da 1,4% in entrambi gli anni). Ocse conferma la crescita dell'1% del Pil italiano per il 2017, ma taglia le previsioni per il 2018 dall'1% indicato a marzo allo 0,8%. Insomma l’Italia resta sotto la media a causa di riforme strutturali varate ma non perfettamente applicate o ritardi ed incertezze nell’affrontare problemi come la crisi bancaria che vedono paesi come la Spagna avere una velocità di risoluzione dei problemi più spedita. Molti analisti guardano con una certa apprensione per l’Italia al dopo elezioni tedesche perché in quella fase Berlino e Parigi potrebbero decidere, alla fine dei rispettivi turni elettorali e probabili solide maggioranze governative nei due paesi, di dare una nuova spinta al processo di integrazione europea con l’istituzione fra altro di un ministro delle Finanze della zona euro e contemporaneamente spingere l’Italia, terza economia della zona, perché dia una accelerazione al processo strutturale per la soluzione dei suoi problemi di produttività, controllo della spesa pubblica, riduzione del debito e soluzione della lunga crisi bancaria.

