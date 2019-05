Uk, l’incendio a Londra rischia di ritardare l’accordo per il nuovo governo

La premier britannica Theresa May continua il negoziato con il partito unionista nord-irlandese per ottenere l'appoggio al suo Governo di minoranza, ma nell'immediato l'accordo non dovrebbe essere annunciato, a causa del grande incendio che ha provocato vittime e feriti in un grattacielo di alloggi sociali a Londra. Queste le indicazioni che giungono dalla capitale britannica. «I colloqui continuano, ma è poco verosimile che ci sia un annuncio oggi», ha indicato un portavoce del partito unionista Dup, aggiungendo - in riferimento all'incendio - che «probabilmente quello che sta accadendo a Londra avrà un impatto». Ieri May e la leader del Dup, Arlene Foster hanno avuto un primo incontro giudicato «costruttivo». La premier, uscita politicamente sconfitta alle elezioni dell'8 giugno dove i Tory hanno perso la maggioranza assoluta, ha bisogno dei 10 deputati del Dup per poter governare. Secondo fonti del partito unionista citate da The Guardian, l'accordo sarebbe stato raggiunto «al 95%». I tempi sono sempre più stretti, perchè incombe l'avvio del negoziato sulla Brexit.

May: il calendario per i negoziati su Brexit sarà rispettato

Ieri la premier May, in visita a Parigi dal presidente Emmanuel Macron, ha voluto rassicurare sull'avvio del negoziato con Bruxelles, dicendo che «il calendario sarà rispettato e le trattative inizieranno la prossima settimana». Tuttavia, l'avvio era previsto per lunedì 19, ma difficilmente la scadenza sarà rispettata. Tanto più che in quella data era previsto anche il Discorso della Regina che segna tradizionalmente il via della nuova legislatura. In assenza di un accordo di coalizione, è parso saggio far slittare anche lo Speech reale. A rendere più impervio l'avvio delle trattative con la Ue da parte britannica sono i licenziamenti e le defezioni eccellenti dal Ministero della Brexit (ufficialmente il Dipartimento per il ritiro dalla Ue, Dexeu). Il sottosegretario David Jones, che aveva guidato la campagna dei Conservatori per il Leave lo scorso anno in Galles, è stato messo alla porta lunedì ed è stato sostituito con Joyce Anelay, una veterana dal Foreign Office, che aveva fatto campagna per il Remain. Sembra che David Davis, il ministro della Brexit, non sia stato pre-avvertito della sostituzione.

Raffica di defezioni



A preoccupare maggiormente sono le dimissioni di un altro sottosegretario, George Bridges, che aveva il delicato compito di far approvare dal Parlamento la legge sulla Brexit. Sir Bridges, favorevole alla Ue, ha dato le dimissioni ieri per contrasti con la May. Sarebbe stato in particolare frustrato dalla mancanza di consultazioni tra Downing Street e il Dexeu. Ma sono solo le ultime due partenze dal ministero. In precedenza aveva abbandonato James Chapman, consigliere speciale del ministro Davis, che ha preferito traslocare nel settore privato. Il ministro ha perso anche un altro importante alleato, il suo segretario parlamentare Stewart Jackson, che non è stato rieletto in Parlamento. Ieri, infine, ha sbattuto la porta Lucy Neville-Rolfe, a cui a marzo era stato affidato l'incarico di supervisionare l'impatto della Brexit sui servizi finanziari. Secondo vari osservatori, il fuggi-fuggi di figure di primo piano dalla struttura governativa per la Brexit è dettato dal concreto timore che la debolezza del governo renderà il negoziato con Bruxelles ancora più difficile, faticoso e soprattutto di esito incerto. Una possibile debacle su cui è meglio evitare di mettere la faccia.

