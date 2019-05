Rogo di Kensington, l’ira della folla contro Theresa May. I 58 dispersi ritenuti morti

LONDRA - L'attacco è a Kensington, ma nel mirino c'è la signora primo ministro Theresa May, bersaglio di una protesta continuata nella notte, incrociando il quadrilatero dorato di Londra. Grenfell Tower è divenuto il monumento di una metropoli che si è scoperta metafora dell'ingiustizia e della disuguaglianza sociale. Dopo l'attacco al consiglio di zona - la municipalità di Kensington e Chelsea sotto la cui giurisdizione cadeva il complesso popolare incendiato nella notte di mercoledì - cortei sono giunti davanti a Downing street, in Oxford circus non lontano dalla sede della Bbc, mentre capannelli di cittadini hanno sostato attorno alla torre bruciata.



La tensione è altissima, esplosa dopo un crescendo di episodi non collegati fra di loro - dal terrorismo alle elezioni fino alla sciagura di Kensington – che hanno messo una città in una condizione di stress senza precedenti nella storia di questi anni. È Theresa May, tuttavia, il target, in quanto rappresentante di un governo, quello conservatore, considerato responsabile delle ridotte salvaguardie, delle lasse regolamentazioni, del pressappochismo nelle regole applicate all'edilizia popolare: ragioni ultime, probabilmente, della tragedia di Grenfell Tower. La signora premier non è però bersaglio solo per ciò che rappresenta, perché esponente del potere.

Le migliaia di persone che protestano da giorni le contestano la freddezza, il distacco, la lontananza da quel comune sentire che ha unito la gente dell'altra metà di Kensington, quella che non vive nelle mansions di Phillimore gardens, ma nei council estates ai margini che punteggiano un quartiere capace di coniugare le punte più alte dell'opulenza di Londra con le punte più basse della miseria metropolitana. La signora premier è stata contestata, accusata di codardia per essersi sottratta troppo a lungo al confronto con la folla in stridente contrasto con la visita dell'anziana regina che s'è mossa fra i feriti e i sopravvissuti con visibile agio.

Al centro di una polemica politica che rischia davvero di travolgere il fragile esecutivo alla disperata ricerca di una maggioranza parlamentare ci sono, prima di tutto, le norme di sicurezza applicate dai costruttori nell'opera di rinnovamento di Grenfell Tower. Norme standard, le più basse concesse – apparentemente – che avrebbero permesso di risparmiare qualche pugno di sterline dal budget stanziato.

Un'inchiesta dirà e il sindaco, laburista, di Londra Sadiq Khan ha chiesto che i risultati preliminari siano diffusi al più presto. Probabilmente non basterà nemmeno questo per placare animi esasperati. Molto più di un'indagine fulmine avrebbero fatto parole di umana comprensione, la percezione di un dolore condiviso dai simboli del potere costituito. La gente ha reagito con straordinaria solidarietà così come i soccorritori, ma quello che è mancato è stata la sensazione di sostegno e supporto delle istituzioni di governo. Un peccato che l'altra metà di Kensington non intende perdonare.

© Riproduzione riservata