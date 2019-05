Portogallo, nuovo grande incendio vicino Pedrogao. Cade un Canadair, non è italiano

Gli incendi non danno tregua al Portogallo, immerso in tre giorni di lutto nazionale per le oltre 60 vittime del disastro di Pedrogao Grande. Mentre i pompieri continuano a lottare contro le fiamme nella zona della strage e sperano di tenerle finalmente sotto controllo entro la fine della giornata, un altro grande incendio ritenuto «preoccupante» dalla protezione civile è divampato a Gois, a circa 20 km da Petrogao. Secondo la stampa locale un aereo Canadair impegnato nella lotta contro il grande incendio di Pedrogao è caduto al suolo, ma le informazioni per il momento sono confuse.

Il segretario di Stato agli interni Jorge Gomes ha detto di non poter confermare nulla.

L'agenzia Lusa ha detto citando fonti del dispositivo di soccorso che l'aereo sarebbe spagnolo. La notizia è stata però smentita dalla stampa spagnola: secondo il quotidiano madrileno El Pais, il velivolo sarebbe invece portoghese. La tv pubblica portoghese Rpt ha poi ipotizzato che potrebbe essere francese. Secondo Rpt l'aereo sarebbe caduto mentre stava per rifornirsi in acqua in un lago artificiale. Avrebbe urtato un cavo dell'alta tensione.

Non si hanno notizie per ora del pilota. Un elicottero sta dirigendosi sul luogo dell'incidente.

Una cosa sembra comunque accertata, e cioè che i due Canadair italiani inviati domenica scorsa in Portogallo per supportare nelle operazioni di spegnimento degli incendi non sono stati coinvolti nella caduta di un velivolo avvenuta oggi nella zona di Pedrogao. Lo fanno sapere fonti italiane. Inoltre, al momento non è ancora chiaro se il mezzo caduto sia un Canadair o un elicottero.

I due aerei italiani sono stati attivati da Bruxelles su richiesta del Governo portoghese nell'ambito del progetto europeo 'EU-Better Use of Forest Fire Extinguishing Resources by Italy', d'intesa tra il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, e il capo dipartimento dei Vigili del

fuoco, Bruno Frattasi.

Tutti i mezzi inviati da Bruxelles (oltre a quelli italiani, ce ne sono altri francesi e spagnoli) sono stati localizzati e non risultano caduti.



Intanto oltre 1.200 pompieri e nove mezzi aerei sono sempre impegnati nella lotta contro le fiamme a Pedrogao, sempre nel Portogallo centrale. Altri 800 e quattro Canadair combattono ora l’incendio di Gois, che il comandante della protezione civile, Vitor Vaz Ointo, ha definito «molto veloce e esplosivo». Le condizioni meteorologiche nell'area rimangono difficili, con forti venti e temperature oltre i 40 gradi. L’area del primo incendio scoppiato tra sabato e domenica è ora sotto controllo per l’85% del territorio interessato, ma la situazione resta critica.

