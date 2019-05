Brexit, Regina: priorità è trovare il miglior accordo possibile con l’Ue

La Regina Elisabetta illustra il programma di governo britannico per i prossimi due anni, e naturalmente è tutto incentrato su Brexit. Con l’Unione europea, dice la sovrana mentre il marito viene ricoverato in ospedale per un’infezione, «bisogna assicurarsi il miglior accordo possibile». Quindi un’impostazione che non è un muro contro muro, nulla di duro e nessuna porta in faccia. La parola d’ordine del nuovo governo May sarà dunque pragmatismo.

Per il resto Elisabetta conferma il Great Repeal Act, che cancellerà l'intera legislazione europea in Gran Bretagna in vista della Brexit. Sempre leggendo il testo del Queen's Speech, la sovrana afferma che la Gran Bretagna intende mantenere «relazioni forti» con l'Ue dopo la Brexit, ma si riserva di realizzare accordi commerciali globali autonomi.

Il governo britannico conferma il suo impegno per il contrasto dei cambiamenti climatici e in particolare per l'attuazione dell'accordo di Parigi.

La regina non ha menzionato la prevista visita di Stato del presidente Usa, Donald Trump, fra i prossimi appuntamenti ufficiali internazionali indicati nel Queen's Speech. Trump è stato invitato nei mesi scorsi dalla premier Theresa May, non senza polemiche a Londra, ma la data della visita non è stata fissata.

