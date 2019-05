A un anno da Brexit prevale la sfiducia su Twitter. I più negativi sono i francesi (nonostante Macron)

A un anno esatto dal referendum per la Brexit, gli europei riversano su Twitter un sentimento comune: la sfiducia, anche se i contenuti oscillano tra i rancori anti-Bruxelles e gli appelli per la solidarietà tra cittadini europei. È il quadro che emerge dai 160mila tweet analizzati dalla società italiana Expert System attraverso Cogito, una tecnologia che sfrutta l'analisi semantica per estrarre e rielaborare informazioni dal Web.



L'indagine ha preso in considerazione i “cinguettii” pubblicati tra il 21 maggio e il 21 giugno 2017, suddividendo il proprio campione tra 65mila testi riconducibili all'Europa (grazie ad hashtag come #Ue o #Europa) e 95mila legati alla stessa Brexit (#Brexit). Ad affiorare sono stati d'animo negativi, aumentati da sensazioni diffuse di paura e stress. I più “cupi” in assoluto, stando a quello che scrivono online? I francesi: nonostante l'effetto Macron e il calo di popolarità di forze euroscettiche come il Front National, l'88% dei tweet in francese fa trasparire emozioni negative. Gli altri paesi più in crisi, sempre secondo i feedback sui social, sono Spagna e Italia (81%), mentre Germania e Regno Unito si fermano “solo” al 75%.



Le parole chiave: in Italia si parla di cittadinanza, in Francia di giustizia, in Germania di dignità. Il tema in comune sono le “libertà”

Lo scenario si fa più articolato quando i tweet contengono o richiamano parole-chiave per la carta fondamentale dei diritti dell'uomo dell'Unione europea: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia. Gli utenti italiani sembrano particolarmente concentrati sul concetto di “cittadinanza”, menzionato nel 76% dei tweet e forse spinto dalle polemiche sull'istituzione dello ius soli anche nel nostro Paese. L'argomento va per la maggiore pure in Spagna, dove però la quota di incidenza è del 44%: la stessa percentuale raggiunta da “giustizia”, che risulta invece la questione più dibattuta in Francia (75%).



In Germania si parla, o scrive, soprattutto di dignità (Würde, citato nel 76% dei casi) e solidarietà (Solidarität, 33%), mentre gli utenti del Regno Unito sono gli unici a insistere sul concetto di libertà (32%): l'unico principio che svetta rispetto a cittadinanza (23%), giustizia (22%), solidarietà (13%) e uguaglianza (8%). Non a sorpresa, sono gli utenti britannici a dominare i topic relativi alla Brexit, con una certa abbondanza di richiami a termini come home (casa, spesso preceduto da “nostra”), business e anche leave, l'idea di abbandono che si è tradotta nel voto favorevole al divorzio con la Ue del giugno 2016.



Sentiment positivi per May, Merkel e Macron. Si parla poco (ma bene) di Rajoy, giudizio neutro su Gentiloni

Quanto ai protagonisti politici del momento, i testi intercettati da Expert System variano a seconda di popolarità (quantità di tweet pubblicati) e sentiment complessivo. Nonostante gli ultimi scossoni elettorali, il primo ministro britannico Theresa May sembra godere sia di un buon livello di popolarità che di un sentimento positivo da parte degli utenti. Il nuovo presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Markel viaggiano sugli stessi livelli (positivi) di popolarità e sentiment. Poco citati invece Mariano Rajoy e Paolo Gentiloni, anche se a fare la differenza tra i due è più che altro la qualità: di Rajoy si parla poco ma con un atteggiamento favorevole, nel caso di Gentiloni prevale la neutralità.

