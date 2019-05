Banche venete, con Bruxelles trattativa in salita. Che cosa dicono le regole Ue sui salvataggi

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

BRUXELLES – A due giorni dalla decisione di Intesa San Paolo di acquistare le due banche venete in grave crisi finanziaria – Veneto Banca e la Banca popolare di Vicenza - proseguono i contatti diplomatici tra Roma e Bruxelles per trovare una soluzione a una annosa vicenda bancaria. L'iniziativa dell'istituto di credito milanese modifica in parte lo scenario giuridico entro il quale il governo italiano e la Commissione europea devono muoversi.

Le regole europee in campo bancario sono un meandro particolarmente complesso. In buona sostanza, quando una banca è in difficoltà e rivela un ammanco di capitale vi sono due possibilità. La prima è l'intervento privato con il quale si può risolvere la situazione d'emblée. Se l'intervento privato non è possibile, allora la Banca centrale europea deve fare una analisi dei conti societari per capire se l'istituto di credito in difficoltà sia solvente o meno.

Nel caso in cui la banca sia considerata solvente, lo Stato può chiedere di effettuare una ricapitalizzazione precauzionale, ma a precise condizioni. Le perdite già registrate e quelle probabili devono essere coperte da denaro privato; è necessario un piano di ristrutturazione; l'aiuto pubblico deve essere temporaneo; vi è la partecipazione alle perdite di azionisti e obbligazionisti non privilegiati, il cosiddetto burden-sharing, secondo l'espressione inglese.



Questa fattispecie è quella che è stata perseguita per lungo tempo dal governo Gentiloni. Non è stato però possibile trovare un investitore che accettasse di assumersi le perdite registrate e previste. In assenza di un investitore privato, la ricapitalizzazione pubblica non è possibile. L'istituto di credito quindi è sull'orlo del fallimento, in mancanza di denaro fresco. Il Consiglio di risoluzione bancaria (SRB) è quindi chiamato a dichiarare la banca fallita.



In questo caso, secondo le regole della direttiva BRRD, l'istituzione comunitaria guidata da Elke König deve valutare se vi è l'interesse pubblico europeo a risolvere la banca nel miglior modo possibile. Se la risposta a questa domanda è positiva, è previsto l'intervento del Fondo europeo di risoluzione e la partecipazione alle perdite di azionisti, correntisti oltre i 100mila euro, obbligazionsti privilegiati e non privilegiati (fino all'8% del totale delle passività). È il cosiddetto bail-in, secondo l'espressione inglese.



Nel caso in cui l'SRB consideri invece che non vi sia interesse pubblico europeo alla risoluzione, la partita è gestita dalla legislazione nazionale. In questo caso, è possibile usare il denaro pubblico, ma non più secondo le regole della direttiva BRRD, bensì secondo le regole della Comunicazione bancaria sugli aiuti di Stato del 2013. Questa prevede la partecipazione alle perdite di azionisti e obbligazionisti non privilegiati, sulla base delle regole del burden-sharing.



La proposta di IntesaSan Paolo di acquistare gli attivi di buona qualità delle due banche venete, lasciando allo Stato la gestione degli attivi di cattiva qualità, potrebbe inserire la vicenda in quest'ultima fattispecie. Dalla Commissione europea si preferisce non commentare. A rigor di logica, il tempo stringe, e una soluzione potrebbe essere vicina, ma non sarebbe la prima volta che nelle drammatiche vicende bancarie di questi anni la procrastinazione rimanesse la parola d'ordine.



