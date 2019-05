L’asse Merkel-Macron scricchiola sul commercio

Torna a irrompere in grande stile la coppia franco-tedesca sulla scena europea e promette di rifare l'Unione strappandola alle sue troppe crisi e incompiute integrative per farne un protagonista forte e ascoltato, un’àncora di protezioni e sicurezze nel disordine del mondo globale. Più dei segnali positivi che ha lanciato sulla lotta al terrorismo in tutte le sue declinazioni, con le promesse di solidarietà collettiva di fronte a flussi migratori senza fine, con alcuni passi concreti sul cammino dell'eurodifesa, forse del vertice Ue appena concluso a Bruxelles sarà ricordata l'iconografia di una delle sue conferenze stampa finali.

Della più importante. Angela Merkel, il cancelliere tedesco in carica da 12 anni che si avvia quasi certamente per i 16, accanto al giovane Emmanuel Macron, presidente francese da 40 giorni. L'esperienza affiancata dall'irruenza, l'ambizione tanta ma tutta calcolata dell'una di fronte alla bramosia di assertività personale e nazionale dell'altro. In mezzo l'Europa, un disegno di rilancio tutto da concordare: a 27 oltre che a 2.

La chiosa martellante di Macron sulla «simbiosi franco-tedesca, necessaria anche se non sufficiente» per rifare l'Unione, ha incrociato i sorrisi misurati della Merkel ma con alcuni e chiari distinguo. Prima di tutto la preoccupazione di non mettere a repentaglio i benefici potenziali della ritrovata intesa Berlino-Parigi trasformandola in un direttorio esplicito e celebrato con troppa pompa: una provocazione per il resto del club, il sistema buono per alimentare diffidenze e divisioni invece di recuperare la mutua fiducia, volatilizzatasi da tempo. «E' stato un vertice di speranze, di fiducia e di azione con il concorso di Francia e Germania e di altri paesi», ha esordito in conferenza stampa il cancelliere parlando dopo Macron.

Poi, pur minimizzandoli, entrambi hanno riconosciuto che le sintonie ritrovate non sono esenti da disaccordi da sanare. Il più vistoso riguarda il futuro della politica commerciale europea insieme alla svolta sul controllo degli investimenti extra-Ue nei settori di importanza strategica. Macron ne aveva fatto la sua bandiera per garantirsi un debutto “pesante” sul palcoscenico del summit Ue e inviare ai francesi un messaggio rassicurante sulla sua Europa nuova, protettrice e non distruttrice di posti di lavoro. La manovra non gli è riuscita. La Germania non intende andare oltre un segnale generico sulla necessità di rafforzare il principio della reciprocità negli scambi commerciali né oltre l'analisi (niente sorveglianza Ue come auspicato da Parigi) da parte della Commissione Ue degli investimenti esteri nell'Unione. In attesa di tornare in futuro nell'argomento. La Merkel ha glissato sul tema, ha denunciato la nota assenza di reciprocità nelle gare d'appalto negli Stati Uniti senza citare nemmeno per sbaglio problemi analoghi e ben più ampi con la Cina, insistendo invece sull'urgenza di chiudere gli accordi di libero scambio con Giappone, Messico e Mercosur.

Non è una divergenza da poco. Di mezzo c'è il futuro dell'industria, della stabilità sociale e della prosperità europea. Molto più della Francia, oggi però la Germania non guarda solo all'Europa ma ai mercati del mondo intero, cinese in testa, tanto più se si chiudesse quello americano. Preferisce dunque bloccare sul nascere iniziative di odore protezionista, anche per non esporsi all'accusa di abbracciare politiche “trumpiste” che condanna apertamente.

Nonostante l'evidente incomunicabilità franco-tedesca sulla governance europea della globalizzazione, Macron a sua volta ha preferito sorvolare sulla sconfitta. Per una ragione precisa. Il presidente francese si appresta a chiedere molto a Berlino sulla governance del patto di stabilità. Se infatti, come annuncia, attuerà la sua ambiziosa riforma del lavoro, la Francia non uscirà dal deficit eccessivo che si trascina dietro da anni ma finirà per portarlo ben oltre la barra del 3%. Ha dunque bisogno di un periodo di grazia e di un grande occhio di riguardo da parte della Germania. Che si sicuro glielo concederà perché le riforme in Francia sono indispensabili per il graduale recupero della convergenza economica tra i due paesi e quindi per porre le fondamenta della nuova Unione. Per Parigi una politica commerciale europea un po' sdentata val bene, dunque, un generoso salvacondotto tedesco per la sua finanza pubblica. L'Europa può attendere.

