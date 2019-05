Un Putin «umano»: l’ultimo (contestato) film di Oliver Stone

È stato sommerso di critiche prima ancora di farsi conoscere, cosa che non dovrebbe stupire. L'ultimo lavoro di Oliver Stone, infatti, danza per quattro ore attorno a Vladimir Putin, “inseguito” tra dacie, partite di hockey e spostamenti aerei in una serie di interviste raccolte in due anni, tra il luglio 2015 (con la crisi ucraina già al suo secondo anno) e il febbraio 2017, un mese dopo l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. «Una lettera d'amore selvaggiamente irresponsabile», è la recensione del «Daily Beast» mentre, all'unanimità, i critici americani ed europei accusano il regista di «Platoon» e «Natural Born Killers» di aver accettato senza battere ciglio la versione di Putin, di non avergli mai fatto domande troppo scomode sui gay, l'opposizione o gli amici oligarchi.



Oliver Stone: “Il mio film su Putin, l'incompreso dall'Occidente”

Al contrario il volto del regista, ripreso mentre Stone ascolta il proprio interlocutore e duetta con lui, tradisce costantemente la soddisfazione di avere infranto - almeno fisicamente - la barriera che separa lo Zar da noi umani. Del resto, dice Stone intervistato dal Financial Times, «io sono il miglior amico dei miei attori».



E ricorda che l'obiettivo di «The Putin Interviews» (ancora da definire la data di uscita in Italia) è dare il punto di vista del presidente russo, praticamente su ogni cosa, e non certo il suo. «Nelle quattro ore di film non troverete le mie opinioni», spiega. Ma quanto Stone fa trasparire rispondendo alle domande di FT è destinato ad alimentare ulteriori polemiche. Putin sostiene che gli hacker russi non hanno interferito nelle elezioni americane: «Cosa vuol dire hackeraggio? - domanda Stone - tutti gli Stati lo fanno». E quando gli fanno notare che i bombardamenti di russi e siriani su Aleppo sono stati considerati crimini di guerra contro l'umanità, la risposta è che spesso organizzazioni come Human Rights Watch politicizzano le situazioni, e che gli Stati Uniti si servono dei diritti umani per portare avanti la propria politica estera.



Visto in questa chiave, il film di Stone si esaurirebbe nell'ennesimo esempio di incomunicabilità tra Mosca e l'Occidente: impossibile trovare un punto di incontro sulla situazione degli omosessuali in Russia o su cosa ha provocato la crisi in Ucraina, per esempio, dove ognuno dei due schieramenti afferma l'esatto contrario dell'altro. E qui il film offre a Putin, temprato alla scuola d'arte del Kgb, diverse occasioni per mettere alla prova la propria capacità interpretativa. «Non abbiamo invaso la Georgia, né l'Ucraina», recita. Ma dov'è la verità?



Non resta che apprezzare «The Putin Interviews» per il suo valore storico e documentaristico, per l'opportunità che dà di scrutare da vicino le espressioni del presidente russo, di coglierne lo sguardo quando è spontaneo, di ascoltare il suo punto di vista sul confronto con la Nato oppure sentirlo riflettere sul ruolo di Mikhail Gorbaciov nel crollo dell'Urss. «Gorbaciov - spiega Putin - aveva intuito che il Paese aveva bisogno di cambiamenti, ma oggi mi è chiaro che non aveva capito quali cambiamenti erano necessari e come arrivarci. Il merito di Gorbaciov è stato capire che bisognava cambiare, ci ha provato. Ma il problema è che il sistema non era efficiente alla radice: come cambiarlo radicalmente preservando il Paese? Nessuno allora lo sapeva, compreso Gorbaciov. Così, hanno spinto l'Urss verso il collasso».



E questa un giorno venne definita da Putin «la più grande catastrofe del secolo»: nel film di Stone il capo del Cremlino precisa che intendeva sottolineare con quel termine le drammatiche sofferenze della popolazione sovietica e russa.



Al di là delle polemiche, dei silenzi e delle verità mancate, nel film i momenti importanti come questo sono numerosi. «L'Occidente ha un'impressione sbagliata di Putin», dice Oliver Stone al Financial Times. Regalando al presidente russo un'occasione per rimediare.

