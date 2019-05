Albania, il premier Rama cerca una maggioranza per l’Europa

Edi Rama cerca nel voto di domenica in Albania «una maggioranza per realizzare le riforme, sconfiggere la corruzione e proseguire il percorso verso l’Unione europea». Il premier, con il Partito socialista, è vicino al 50% dei consensi (ma in calo nelle ultime settimane) e spera di riuscire a formare un governo senza scendere a patti con altre formazioni politiche. Ma non è esclusa, anche guardando i sondaggi, l’ipotesi di una grande coalizione con la destra per portare il Paese in Europa. L’economia albanese intanto ha ripreso a crescere a ritmi superiori al 3% all’anno e il tasso di disoccupazione ufficiale è sceso sotto il 15 per cento.

Rama punta a ottenere 71 deputati sui 140 complessivi del parlamento ma a intralciare i suoi piani, in queste elezioni politiche, ci sono il leader del centrodestra Lulzim Basha, il cui Partito democratico è dato vicino al 40 per cento. E l’ex alleato di governo, il Movimento socialista per l’integrazione - guidato da Petrit Vasili ma fondato da Ilir Meta, appena eletto presidente delle Repubblica - che potrebbe raggiungere il 10% dei voti. Ed è stato Meta, nonostante il ruolo istituzionale, ad accendere la campagna elettorale accusando Rama di tradimento, per l’accordo raggiunto con l’opposizione il mese scorso che ha portato al voto chiudendo una lunga crisi politica dalle conseguenze imprevedibili.

Rama e il rinnovamento necessario del Paese

Pittore e giornalista, classe 1964, dopo aver fatto per dieci anni il sindaco di Tirana, Rama ha sconfitto Sali Berisha nelle elezioni politiche del 2013 alimentando molte speranze tra i suoi quasi tre milioni di concittadini non meno che nella comunità internazionale. «Siamo consapevoli delle nostre debolezze, dei nostri gravi problemi. Sappiamo - ha spiegato a questo giornale - che l’Albania deve proseguire nel processo di modernizzazione dello Stato. Come è chiaro che le emergenze da combattere sono la criminalità e la corruzione. Dobbiamo agire in fretta per migliorare la vita dei nostri cittadini e perché abbiamo la necessità di liberare spazi per la società e per l’conomia».

Un’economia legata all’Eurozona

In attesa dell’Europa, nel mezzo di una transizione politica ed economica che sembra non completarsi mai, l’Albania da anni ha scelto di aprirsi alle imprese estere, cercando investimenti, conoscenze e stimoli per rilanciare la propria economia. Tirana è già quasi totalmente dipendente dalle economie dei partner commerciali europei: la Grecia, la Spagna, la Germania e soprattutto l’Italia - che da sola vale quasi il 40% degli scambi in entrata e in uscita dal Paese balcanico - hanno un peso ancora dominante nell'attività economica albanese nonostante si vadano rafforzando le relazioni con Turchia e Cina.

«Il nostro Paese ha bisogno degli investimenti dall’estero, ha bisogno di creare nuovo lavoro, ci servono iniziative che facciano da riferimento, che ci aiutino a rompere la diffidenza sui mercati internazionali», ha ripetuto Rama nel corso del mandato.

L’Albania con un Pil di 11 miliardi di euro subisce inevitabilmente le ripercussioni delle difficoltà internazionali: il Pil nel 2008 cresceva del 7,5% poi ha rallentano drasticamente fermandosi all’1% nel 2013, ma dal 2016 è ripartito con un incremento del 3,3% che secondo la Commissione europea dovrebbe preludere una crescita del 3,5% e del 3,6% per quest’anno e per il 2018.

I rapporti economici con l’Italia

L’Albania è stata a lungo la meta di molti piccoli imprenditori italiani alla ricerca di condizioni favorevoli per produrre a basso costo tomaie, pelli, filati: una scelta di internazionalizzazione facile per avere semilavorati e prodotti finiti per il tessile e le calzature. Oggi Tirana cerca di convincere i gruppi internazionali a intervenire nelle infrastrutture, nel settore dell’energia, in quello minerario. Nelle telecomunicazioni e nel turismo. E nei servizi (dopo che è diventata la patria dei call center) che valgono circa la metà del Pil.

La presenza delle imprese italiane nel Paese è già consistente: sono italiane oltre 1.500 attività economiche su un totale di circa 4mila imprese a capitale estero o misto. Molte sono piccole e piccolissime iniziative ma sono più di cento le imprese italiane in Albania che danno lavoro a più di 50 dipendenti. Secondo gli esperti di Coface «nonostante il clima non favorevole al business, il basso costo del lavoro continuerà a sostenere gli investimenti dall’estero verso l’Albania». Lo stipendio medio di un operaio è ancora tra i più bassi dell’Europa orientale, attorno ai 200 euro al mese.

© Riproduzione riservata