Bruxelles minaccia ritorsioni se Trump metterà barriere all’acciaio

BRUXELLES. A qualche giorno da un Consiglio europeo che ha rimesso in discussione la tradizionale apertura commerciale dell’Unione, la Commissione europea ha avvertito oggi gli Stati Uniti che Bruxelles è pronta ad adottare misure di rappresaglia nel caso Washington decidesse di introdurre barriere all’import di materiale siderurgico, come minacciato dal presidente americano Donald Trump. Proprio oggi, l’esecutivo comunitario ha denunciato l’aumento degli ostacoli commerciali nel 2016.

«Stiamo seguendo il dibattito da molto vicino – ha detto la commissaria al Commercio Cecilia Malmström, riferendosi a eventuali dazi sull’acciaio - non vi è stata ancora una formale proposta americana. Se il peggio dovesse avvenire, sarebbe molto negativo per l’Europa. Sarebbe un colpo ingiustificato. Verificheremmo se sia in linea con le regole dell’Organizzazione mondiale del Commercio. Se la scelta dovesse colpirci, certamente adotteremo misure di rappresaglia . Ci stiamo preparando».



Le autorità americane stanno valutando se introdurre dazi sui prodotti siderurgici in difesa della sicurezza nazionale, secondo una legge del 1962. L’idea, che sta creando non poche tensioni tra Bruxelles e Washington, giunge mentre anche l’Europa è molto critica del dumping cinese in questo settore. Proprio riguardo al nuovo protezionismo commerciale, la Commissione europea ha pubblicato lunedì 26 giugno un rapporto. «Chiaramente, stiamo assistendo a un forte aumento del protezionismo – ha spiegato in una conferenza stampa la signora Cecilia Malmström – È preoccupante notare che le barriere più elevate sono quelle dei paesi del Gruppo dei Venti. Al prossimo G20 di Amburgo, l’Unione europea esorterà i leader a evitare il protezionismo. L’Europa non rimarrà ferma, non esiterà a usare gli strumenti a disposizione quando i paesi non applicano le regole». L’incontro del G20 si terrà il 6-7 luglio.

Il rapporto giunge dopo che la settimana scorsa i Ventotto hanno preso posizione a favore di «un commercio libero ma equo», sottolineando la necessità della reciprocità nel commercio e chiedendo alla Commissione di «analizzare gli investimenti» provenienti da paesi terzi. Preoccupata dall’aggressiva Cina, la Francia avrebbe voluto che i Ventotto dessero a Bruxelles un potere di selezione degli investimenti stranieri, ma la proposta è stata annacquata.

Contro la proposta francese si sono espressi i paesi tradizionalmente liberali del Nord Europa, come l’Olanda o la Svezia, ma anche piccoli Stati membri del Sud, come la Grecia e il Portogallo. Questi hanno goduto in questi anni di generosi investimenti cinesi nelle infrastrutture. Secondo alcuni diplomatici qui a Bruxelles, Atene o Lisbona hanno temuto che bloccare gli investimenti cinesi si sarebbe tradotto in un aumento degli (spesso impopolari) investimenti tedeschi nei loro paesi.

La signora Malmström ha spiegato che la prima cosa da fare è «una mappa delle diverse legislazioni nazionali». Poi è necessario capire «le competenze esatte dell’Unione». In questo contesto, la commissaria ha ricordato le trattative in corso in vista di un accordo commerciale con il Giappone: «Speriamo di chiudere l'intesa molto velocemente. Sarebbe un messaggio di apertura commerciale». Sull’ipotesi di un Buy European negli appalti pubblici, la signora Malmström è parsa cauta. Infine, è da notare che nel rapporto pubblicato oggi, la Commissione europea punta il mirino contro la Russia, la Cina, l’India, il Brasile, ma anche la Svizzera, l’Algeria, e l’Egitto. Alla fine dell’anno scorso, vi erano in atto 372 misure di ostacolo al commercio. L’esecutivo comunitario ha voluto tuttavia notare che la stessa Commissione europea è riuscita nel corso del 2016 ad eliminare barriere commerciali in 20 diverse vicende, sostenendo di converso l’export europeo.

