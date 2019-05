Il prezzo per il governo di Theresa May: 1,7 miliardi di euro

Un governo di minoranza e molto costoso. È quello che nasce oggi dall’accordo fra i conservatori di Theresa May che viene dunque confermata leader e primo ministro di un governo che avrà l’appoggio esterno degli unionisti nordirlandesi del Dup. Non sarà dunque un governo di coalizione con il partito protestante che voterà di volta in volta e assicura il proprio sostegno alla legge di bilancio. In cambio incassa uno stanziamento complessivo di fondi pari a 1,5 miliardi di sterline (1,7 miliardi di euro). È stata la leader degli unionisti del Dup, Arlene Foster, ad annunciare l’accordo in una conferenza stampa di fronte al numero 10 di Downing Street. I soldi saranno usati per dare impulso all'economia della regione e investire in nuove infrastrutture, nell'educazione e nella sanità

L'accordo tra Tory e Dup ha la durata dell'intera legislatura. I colloqui tra i due partiti sono durati 15 giorni - le elezioni politiche si sono tenute l’8 giugno - per le difficoltà a trovare un'intesa sui maggiori finanziamenti chiesti dal Dup in infrastrutture e nel servizio sanitario, per l'opposizione del ministero delle Finanze.

L’accordo non è piaciuto alle altre regioni che compongono il Regno. Il primo ministro del Galles, Carwyn Jones, lo ha definito inaccettabile e ha detto di considerare suo dovere «combattere contro l'intesa per assicurare altri fondi» al Galles. Per Jones si tratta di un espediente per tenere al potere «un primo ministro debole e un Governo vacillante». Ora il programma di legislatura della premier May, letto la scorsa settimana dalla regina Elisabetta, può comunque essere sottoposto all'esame del Parlamento. Il voto è previsto mercoledì e giovedì.

