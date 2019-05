L’ultimo viaggio del combustibile spento dei sottomarini nucleari russi

La baia Andreeva, nel nord della Russia, vive oggi quello che la Bers - la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo - ha definito un momento storico, che corona il lavoro di due decenni di impegno nella gestione di quanto lasciato in eredità dalla flotta sovietica settentrionale: centinaia di navi e sottomarini a propulsione nucleare. Martedì dalla baia Andreeva partirà infatti - a bordo di “Rossita”, una nave per il trasporto di materiali radioattivi costruita in Italia da Fincantieri - il primo carico di combustibile nucleare spento. Proveniente da più di cento reattori di più di 50 sommergibili nucleari, custoditi ad Andreeva per questi ultimi 35 anni in depositi parzialmente danneggiati. La base, spiega la Bers, venne chiusa nel 1992, e pone seri rischi per l’ambiente.



Nel 2002 l’iniziativa internazionale venne affidata alla Bers che costituì il Fondo di sostegno Ndep (Northern Dimension Environmental Partnership), per coordinare i contributi dei donatori per i progetti ambientali nella Russia nord-occidentale. L’operazione è eseguita dalla russa SevRao, parte della compagnia statale per l'energia atomica, Rosatom.



Dalla baia Andreeva il carico verrà trasportato da Rossita a Murmansk, base della Flotta settentrionale sul Mar di Barents: trasferito su vagoni ferroviari costruiti appositamente, arriverà alla destinazione finale a Celjabinsk, negli Urali: l’impianto Mayak per il trattamento del nucleare, dotato delle infrastrutture necessarie per la gestione definitiva del combustibile nucleare spento.

© Riproduzione riservata