Albania, maggioranza assoluta per il premier Rama che guarda alla Ue

In Albania il Partito socialista di Edi Rama ha raggiunto la maggioranza assoluta in Parlamento: nelle elezioni di domenica il premier uscente ha ottenuto il mandato «chiaro e solido» che aveva chiesto ai suoi concittadini «per proseguire il percorso di riforme economiche e per rifondare il sistema giudiziario come ci chiede l’Unione europea». Rama - se il risultato finale confermerà le proiezioni - sarà in grado di governare senza scendere a patti con i partiti minori e senza quella grande alleanza con l’opposizione di centrodestra che alla vigilia del voto in molti avevano ipotizzato. «Tutti i dati indicano che saremo alla guida del Paese», ha detto il leader socialista ai suoi fedelissimi.

Con 4.455 seggi scrutinati su 5.362, i socialisti hanno raggiunto il 48% dei consensi che potrebbe dare loro almeno 73 seggi sui 140 complessivi del Parlamento. Mentre il Partito democratico di centrodestra guidato da Lulzim Basha si è fermato al 29% dei consensi, che si tradurrebbero in 43 deputati. Qualche intoppo nelle operazioni di scrutinio ancora non ha permesso di diffondere risultati definitivi: qualche diputa in alcune cittadine di provincia è stata risolta pacificamente ma il conteggio dei voti sta procedendo a rilento. L’affluenza alle urne del 44,9% è stata una delle più basse da quando l’Albania è uscita dalla dittatura comunista all’inizio degli anni Novanta, anche a causa delle celebrazioni finali del Ramadan alla quale hanno partecipato i musulmani, che nel Paese sono il 60% della popolazione.

«La campagna elettorale si è svolta in modo corretto e le libertà fondamentali sono state rispettate nelle elezioni albanesi, anche se le amministrazioni locali politicizzate riducono la fiducia nel processo democratico in corso», hanno detto gli osservatori internazionali a Tirana in una prima valutazione. Federica Mogherini, l’alto commissario per la Politica estera della Ue e Johannes Hahn, commissario europeo per l’Allargamento, hanno affermato che «le elezioni si sono tenute in maniera calma e ordinata. Appena le operazioni di scrutinio saranno terminate, ci metteremo in contatto con il nuovo governo per sostenere il processo di riforme e proseguire il processo di integrazione della Ue». Secondo Mogherini, «la realizzazione della riforma del sistema giudiziario e la lotta alla coltivazione al traffico di droga saranno di particolare importanza per i rapporti tra Unione europea e Albania». Rama il mese scorso ha dichiarato che l’Albania può riuscire ad avere il via libera formale per iniziare i negoziati con l’Unione già alla fine di quest’anno. Da Bruxelles tuttavia non sono giunte conferme di questa accelerazione.

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha sentito al telefono il premier albanese Edi Rama con il quale si è congratulato per la netta vittoria elettorale. Mentre il capogruppo socialista al Parlamento europeo Gianni Pittella ha affermato che «per l’Europa è una grande notizia avere un governo socialista impegnato verso la Ue, l’uguaglianza e le politiche progressiste. L’elezione di Edi Rama dimostra che il sogno europeo è ancora vivo nel Paese e che gli

albanesi vedono il loro futuro dentro la Ue».

