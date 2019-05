Grecia, allarme rifiuti per lo sciopero dei netturbini

Le città greche rischiano di essere sommerse dall'immondizia a causa di uno sciopero dei netturbini. Con l'imminente caldo estivo alle porte e la stagione turistica già cominciata è un problema grave per le autorità di governo. Atene è già sommersa dalle immondizie a causa dello sciopero degli addetti comunali alla raccolta dei rifiuti urbani che temono per il loro posto di lavoro. Certo la situazione dopo l'ultimo eurogruppo a Lussemburgo che ha concesso il via libera alla tranche di nuovi crediti non è cambiata molto per i greci visto che i soldi sono serviti solo a pagare i debiti ai creditori internazionali e interni.

Impossibile utilizzare gli aiuti per ridurre il disagio sociale

Infatti secondo la relazione di conformità per il terzo programma di adeguamento economico per la Grecia, l'erogazione complessiva dei creditori della troika concessa ad Atene potrebbe arrivare a 8,5 miliardi di euro complessivi e la sua dimensione tiene conto dell'utilizzo delle risorse nazionali disponibili per il servizio del debito e la liquidazione degli arretrati. Di questo importo attualmente sono stati destinati 7,7 miliardi di euro utilizzati in parte (6,9 miliardi di euro) per il servizio del debito e in parte (0,8 miliardi) per la liquidazione degli arretrati statali. Il rimanente importo di 0,8 miliardi di euro potrebbe essere messo a disposizione per la liquidazione degli arretrati dopo l'estate. Come si vede non c'è nessuno margine contabile lasciato al governo Tsipras per ridurre l'austerità o affrontare le emergenze sindacali.

Lo sciopero ad Atene (AP Photo/Petros Giannakouris)

Così in una Grecia alla prese con il settimo anno di austerità come imposto dai creditori, i netturbini sono scesi in piazza ma non per raccogliere le immondizie ma per protestare e chiedere la salvaguardia dei loro posti di lavoro. Una situazione sempre più difficile al punto che le autorità secondo la Reuters hanno invitato la popolazione a tenersi addirittura la spazzatura in casa. Sembra una situazione di un romanzo di Petros Markarisi, e invece è la realtà quotidiana di un paese dell'eurozona che ha appena ricevuto 8,5 miliardi di euro di nuovi crediti, che però giungono ad Atene ma ne ripartono subito per pagare altri debiti.

I turisti in visita nel centro di Atene sono stupiti e infastiditi di vedere l'Acropoli con i cassonetti sovraccarichi di rifiuti sullo sfondo. E le le lamentele sono iniziate a fioccare alle agenzie di viaggi, sempre più in diffcoltà.

In effetti a causa delle manovre di austerità si è provveduto a sfoltire gli organici comunali anche tra chi raccoglie i rifiuti e così in diversi comuni greci i rifiuti non vengono più raccolti. I lavoratori del settore chiedono una riapertura delle trattetive sui nuovi contratti altrimenti resteranno a braccia conserte, ma il governo ha le mani legate.

Un ristoratore: c’è odore di immondizia

«Se la situazione continua così – ha detto alla tv un ristoratore – avremo seri problemi. Non puoi mangiare se nell'aria c‘è odore di immondizia. E questo non vale solo per le aree turistiche, ma anche per i greci stessi, per tutti».

Dopo lo sciopero di 24 ore della scorsa settimana, anche lunedì l'unione dei lavoratori è scesa in piazza per manifestare davanti alla sede del ministero dell'Interno, dove ci sono stati anche momenti di tensione con la polizia.

«Siamo arrivati a un punto in cui rischiamo di mettere i cittadini contro di noi – è l'allarme di Athena, lavoratrice e madre di cinque bambini, a Euronews – L'altro giorno ho sentito una signora in televisione dire che non riusciva a respirare a causa dell'immondizia. Ma neanche io ci riesco quando, la sera, mi chiedo se avrò ancora un lavoro il giorno dopo, se sarò in grado di crescere i miei figli».

I lavoratori comunali portano avanti la loro protesta, sostenendo di non avere scelta. Ma mentre l'immondizia continua ad accumularsi per le strade greche, la questione di fondo è capire fino a quando i cittadini resteranno dalla parte degli scioperanti o chiederanno l'intervento del governo per porre fine a questa situazione sempre più intollerabile.

