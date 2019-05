In Iraq, Siria e Yemen durante le offensive alle città le morti dei civili sono cinque volte più frequent rispetto alle altre battaglie: lo rivela uno studio diffuso dal Comitato internazionale della Croce Rossa che stima anche il numero di rifugiati in questi Paesi: 17,5 milioni.

Il report, dal titolo “I Saw My City Die” (“Ho visto morire la mia città”), ha inoltre evidenziato che tra il 2010 e il 2015 quasi la metà di tutte le morti dei civili avvenute nel mondo si è avuta in Siria, Iraq e Yemen, i Paesi su cui si è appunto maggiormente soffermato lo studio.

«La nostra ricerca evidenzia che, negli ultimi tre anni, le guerre nelle città in Iraq e Siria hanno fatto registrare la scioccante percentuale del 70% del totale delle morti di civili» ha detto Robert Mardini, direttore regionale del CICR. «Ciò dimostra quanto letali siano diventate tali battaglie. Questo è ancora più allarmante nel momento in cui nuove offensive si aprono in città come Raqqa, in Siria, o si intensificano a Mosul, in Iraq. Sta emergendo una nuova scala di sofferenze urbane, laddove niente e nessuno viene risparmiato dalla violenza».

I risultati della ricerca sono basati su analisi preliminari degli andamenti delle battaglie negli ultimi tre anni in Iraq e Siria. Il report include la testimonianza di residenti di Aleppo (Siria), Mosul (Iraq) e Taiz (Yemen) e analisi di esperti. Lo studio mostra in maniera inequivocabile gli effetti del metodo di guerra dell’assedio, l’utilizzo di armi esplosive e gli ingenti danni causati alle infrastrutture vitali.

In questi Paesi, i conflitti hanno determinato livelli di sfollati interni e migrazioni mai sperimentati dalla Seconda Guerra Mondiale. Più di 17milioni di iracheni, siriani e yemeniti hanno abbandonato le loro abitazioni. Battaglie che rischiano di protrarsi ancora se non verranno presto trovate reali soluzioni politiche. Le guerre nelle città sono così devastanti proprio a causa del modo in cui vengono combattute. Le parti armate in causa non riescono a distinguere tra bersagli militari e infrastrutture civili o, peggio ancora, usano queste ultime o le individuano direttamente come obiettivo.

«È tutto in mano a coloro che hanno il potere di agire. Le parti in guerra tra loro devono comprendere il reale impatto che le lotte determinano sulle persone che, in fin dei conti, sperano di governare. Saranno in grado, i vincitori, di mantenere la pace se i cittadini ritengono che questi non abbiano rispettato né la legge né la basilare umanità dei residenti del posto? Le conseguenze di una simile violenza risuoneranno per generazioni e sussiste il tangibile rischio che le città che oggi stanno subendo questi conflitti fungeranno da incubatori per ulteriori violenze in futuro» – ha detto Mardini. «Gli Stati che supportano le parti in conflitto devono fare il massimo per richiamare i loro alleati a un rispetto maggiore del diritto internazionale umanitario. E una volta che le armi saranno state abbassate, saranno le persone del posto e le organizzazioni a dover giocare un ruolo decisivo nella ricostruzione delle comunità».

Il direttore generale del comitato internazionale della Croce rossa, Yves Daccord, evidenzia inoltre che a Mosul, dove l’occupazione dei militanti del sedicente Stato Islamico sembra giunta alla fase finale, «sono ancora

intrappolati tra i 100mila e i 150mila civili» che «hanno paura di

quale sarà il loro futuro una volta che Mosul sarà completamente

liberata». Il pericolo è che potrebbero essere perpetrate delle vendette nei confronti dei civili, con l’accusa di essere rimasti ’dalla parte’ dell’Isis”. «Troppo spesso la popolazioni locali subiscono forti pressioni da parte delle forze armate» e noi della Croce Rossa «continueremo a vigilare perché i cittadini di Mosul siano rispettati», ha scandito Daccord. Il direttore ha anche menzionato la possibilità che «i militanti, pur di sopravvivere, tentino di confondersi tra i civili», ma questo «non deve consentire alle forze armate irachene e

internazionali di mancare di rispetto alla popolazione liberata».

