U Phyo Min Thein non è un nome facile da ricordare, come spesso capita con i nomi birmani. La sua storia, al contrario, rimane subito impressa, come altrettanto sovente capita con le storie di quegli studenti che osarono opporsi alla dittatura al potere in Myanmar: una prigione che tenne segregata un’intera nazione per quasi 50 anni, dal 1962. Phyo Min Thein , allora studente di fisica a Yangon, partecipò alle proteste scoppiate alla fine degli anni 80 e ne pagò il prezzo: sbattuto in prigione il 20 gennaio del 1991 all’età di 21 anni, ne uscì il 6 luglio del 2005, quando ne aveva 35. Oggi, a 48 anni, è governatore della regione di Yangon ed è considerato uno dei possibili

successori di Aung San Suu Kyi alla guida del Paese. Ben 100 dei deputati che oggi occupano gli scranni del Parlamento sono ex prigionieri politici (nelle carceri birmane ce n’erano oltre 2.100 nel 2009 e alcune decine aspettano ancora di essere liberati). Phyo Min Thein, ospite il 22 giugno del consolato generale del Myanmar a Torino, in una tappa di un tour che lo ha portato anche in Belgio, Germania, Spagna, Svezia e Repubblica Ceca, si schermisce alla prospettiva di raccogliere il testimone dal Nobel per la pace: «Sono sicuro che un altro politico come Aung San Suu Kyi non esisterà mai più», dice martoriando con la mano sinistra il bracciolo della poltroncina rossa sulla quale resta composto per tutto il tempo dell’intervista.

Come ricorda le proteste contro la giunta e gli anni del carcere?

Quando ero studente, ho partecipato alle contestazioni contro il Governo perché avevo fede nel popolo del Myanmar, che camminava sulla strada della democrazia e voleva la democrazia. La dittatura ci ha imprigionati, torturati, massacrati, tanti studenti sono morti. Quando sono stato arrestato, mi hanno condannato a sette anni di carcere. Dopo cinque sarei dovuto uscire, grazie a uno sconto di pena. E invece sono stato condannato un’altra volta. E poi ancora: tre volte mi hanno condannato. In quei 15 anni passati in carcere non immaginavo certo di diventare parlamentare o addirittura governatore. L’unico sogno e l’unico mio scopo erano democrazia e libertà per il popolo birmano. Due cose ci sostenevano e ci aiutavano a non cedere nelle prigioni del regime. La prima era il nostro desiderio di democrazia, una lotta che sentivamo nel sangue e nel cervello. La seconda era l’esempio che ci dava San Suu Kyi. Se resisteva lei, dovevamo resistere anche noi. Non potevamo arrenderci al regime militare, nonostante i pestaggi e le torture. Tra le cose che ci ha insegnato San Suu Kyi, c’è un principio fondamentale: noi siamo cittadini birmani e non dobbiamo covare vendette. Bisogna cancellare dalla mente questi pensieri e la rabbia, avere pazienza e seguire la via della democrazia. Questo è stato il suo insegnamento. Così, oggi che sono governatore di Yangon, so di non avere nulla, nessun potere, solo il compito di lavorare per il bene del popolo birmano, come suo servitore.

Nel 2015, San Suu Kyi ha trionfato nelle prime elezioni libere del Myanmar e da un anno ne guida il Governo. A che punto è il cammino verso la democrazia?

Siamo in un periodo di transizione. Il Governo sta lavorando per dare al popolo birmano la possibilità di godere pienamente della democrazia, per affermare i diritti umani e per sviluppare e migliorare le condizioni di vita dei cittadini birmani. E per la pace all’interno del Paese, che è la condizione necessaria per tutto il resto. Siamo sulla strada giusta. Ed è un momento di grandi opportunità anche dal punto di vista economico.

La presa dei militari sul Myanmar è ancora molto forte: da una parte la Costituzione ne garantisce il ruolo istituzionale, dall’altra sono profondamente radicati nei gangli dell’economia. È immaginabile che, in un prossimo futuro, questa presa possa indebolirsi?

Già in passato abbiamo cercato di migliorare la Costituzione e continueremo a farlo, modificando le disposizioni che non sono nell’interesse del popolo e della pace. Correggeremo tutto quello che sarà necessario correggere per lo sviluppo del Myanmar. Dobbiamo però tenere presente che il Governo civile deve lavorare insieme ai militari nell’interesse della pace e della stabilità del Paese.

Il Governo sta cercando di seguire un modello di sviluppo e apertura agli investimenti esteri che non alimenti le diseguaglianze. Quanto è difficile trovare questo punto di equilibrio?

È vero, è difficile. Abbiamo invitato tanti investitori nel nostro Paese, perché questo è il momento giusto per venire, per sfruttare le nostre risorse naturali e minerarie. Vogliamo che vengano, perché ci permetteranno di migliorare le condizioni di vita della popolazione. Con pazienza però. Non si può avere tutto in un giorno, ci vuole tempo. So che oggi il mondo e la tecnologia corrono velocemente. Ma noi guardiamo al lungo periodo. In questi cinque anni di Governo, faremo il possibile per lasciare le basi sulle quali potrà lavorare il prossimo Governo, nei prossimi cinque anni. Così, non tra troppo tempo credo, la popolazione potrà uscire dalla povertà.

Il Myanmar si è attirato molte critiche per il modo in cui sta gestendo la questione della minoranza musulmana rohingya. Il Governo birmano ritiene che queste critiche siano esagerate. Il problema tuttavia esiste. Come se ne esce?

In primo luogo voglio chiarire che quello dei rohingya non è un problema di buddhisti (la maggioranza in Mynamar, ndr) contro musulmani. In Myanmar coabitano 135 etnie. I rohingya, che sono nel Rakhine dove vivono anche altri popoli, vorrebbero essere riconosciuti come una ulteriore etnia. Il problema è che c’è un flusso di immigrati che arrivano dal confinante Bangladesh e che vogliono essere riconosciuti come rohingya per diventare maggioranza nella regione e ottenerne il controllo politico. È una questione politica. E poi ci sono gruppi di violenti che hanno attaccato le nostre stazioni di polizia e ucciso alcuni agenti. La comunità internazionale ci critica, ma le vittime siamo noi.

Amnesty international e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per i rifugiati descrivono però una situazione opposta.

Questo mi dispiace, perché non conoscono i fatti. E poi i birmani sono solo un piccolo popolo in confronto alla comunità musulmana. Noi però ci stiamo impegnando a fondo per preparare i nostri militari e le forze dell’ordine e per radicare in loro il concetto di democrazia.

