Il governo May strappa di misura la fiducia ma è in tensione sulla Brexit

LONDRA - Il nuovo Governo britannico è sopravvissuto per il rotto della cuffia al primo voto in Parlamento, con 323 voti a favore e 309 contro. Una maggioranza di solo 14 deputati pochi minuti fa ha permesso l'approvazione del discorso della Regina, cioè il pacchetto di leggi e misure proposte dall'Esecutivo guidato da Theresa May.

La premier è tornata in tutta fretta da un summit a Berlino in vista del G-20 per essere presente al voto, e anche il ministro della Difesa Michael Fallon è rientrato da Bruxelles per votare, dimostrazione di come ogni singolo voto conti per il Governo conservatore in bilico.

I dieci deputati del partito unionista democratico dell'Irlanda del Nord (Dup) hanno votato a favore, come previsto dall'accordo siglato con la May che ha ottenuto il loro sostegno in cambio di 1 miliardo di sterline di finanziamenti aggiuntivi all'Ulster.



Il voto di stretta misura dimostra come sarà difficile il percorso del nuovo Governo, che il partito laburista intende ostacolare a ogni passo. Dopo l'insuccesso delle elezioni anticipate, che hanno fatto perdere deputati alla May, privandola della maggioranza in Parlamento, la premier aveva già ridimensionato il programma legislativo, eliminando diverse misure controverse.

Oggi per non rischiare una possibile rivolta, il Governo ha dovuto cedere su una questione minore ma simbolica, accettando di concedere alle donne dell'Irlanda del Nord il diritto ad abortire gratuitamente negli ospedali pubblici in Inghilterra. Nell'Ulster, a causa dell'opposizione all'aborto del Dup, l'aborto è consentito solo in casi di gravi rischi per la salute della madre.

La misura proposta dai laburisti è stata sostenuta anche da deputati conservatori, convinti che non sia giusto discriminare le donne dell'Irlanda del Nord, migliaia delle quali ogni anno vengono in Inghilterra per abortire in ospedali privati pagando di tasca propria.

Oltre a dover affrontare un'opposizione rinfrancata da un successo elettorale oltre le previsioni, la May deve gestire contrasti interni al Governo su Brexit. Il cancelliere dello Scacchiere Philip Hammond ha dichiarato che l'economia e la tutela di posti di lavoro devono essere la priorità nei negoziati, che devono quindi procedere con cautela. Il ministro responsabile dell'uscita dalla Ue, David Davis, e il ministro degli Esteri Boris Johnson vogliono invece un taglio netto con Bruxelles.

© Riproduzione riservata