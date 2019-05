Trump assale i commentatori TV di Msnbc: «Pazzi e psicopatici». E Mika Brzezinski «sanguina»

NEW YORK - Uno “psicopatico”. E una “pazza con un basso quoziente di intelligenza”, che “sanguina” per la chirurgia plastica. Donald Trump ha nuovamente brandito la sua arma contundente preferita, i tweet, per scagliarsi contro i suoi “nemici”. In questo caso i conduttori di una popolare trasmissione politica del mattino sulla rete Msnbc. Un canale di ispirazione progressista, ma che in questo caso vede per protagonisti due nomi autorevoli di estrazione moderata: Joe Scarborough, che da' il nome al segmento, Morning Joe, e' un ex deputato repubblicano divenuto commentatore. Mika Brzezinski, giornalista e autrice, e' figlia del “falco” democratico Zbigniew, mancato in maggio ed esponente della scuola realista di politica estera.

I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don't watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came.. – Donald J. Trump(realDonaldTrump)

Trump, affermando di aver “sentito” che i due lo criticano, ha avuto parole particolarmente violente per Brzezinski. Con il compagno Scarborough, ha scritto, e' venuta per tre notti a Mar-a-Lago, il resort presidenziale in Florida, durante il Capodanno e “sanguinava profusamente per un face lift”. Ancora: “Hanno chiesto di unirsi a me ma io ho detto no!”.

@realDonaldTrump ...to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year's Eve, and insisted on joining me. She was blee… https://twitter.com/i/web/status/880425158753873921 – Donald J. Trump(realDonald_of)



La reazione di Trump alle critiche e' stata di un livore e volgarita' con pochi precedenti, scatenando nuove, dure polemiche sul suo carattere e temperamento poco adatti alla presidenza. Ha ricordato, durante la campagna elettorale, il suo attacco contro l'allora conduttrice di Fox, Megyn Kelly, che lo aveva incalzato con domande proprio sul suo atteggiamento sessista: “Aveva sangue che le usciva dagli occhi, da tutte le parti”, aveva detto allora in un malcelato riferimento al ciclo mestruale femminile.

Un portavoce di Nbc, che controlla Msnbc, ha risposto che non avrebbe “mai immaginato il giorno in cui sarebbe stato indegno rispondere al Presidente degli Stati Uniti”. Un dirigente di Msnbc ha denunciato il “bullismo” del Presidente. Tra i notabili del partito repubblicano, il senatore Lindsey Gaham e' stato il piu' esplicito nella denuncia: “Mr. President, il suo tweet e' indegno della carica che ricopre e rappresenta quel che c'e' di sbagliato nella politica americana”. I portavoce della Casa Bianca hanno invece difeso Trump a spada tratta, dicendo che risponde semplicemente per le rime a chi lo critica ingiustamente. Nei giorni scorsi Trump aveva celebrato la notizia che Cnn e' stata costretta a ritrattare una storia su rapporti segreti con la Russia di un suo collaboratore.

Marco Valsania

© Riproduzione riservata