Unione Europea e Giappone a un passo dall’accordo di libero scambio

TOKYO – Appaiono in dirittura d'arrivo gli estenuanti negoziati per un Free Trade Agreement (Fta) tra Unione Europea e Giappone: sia a Bruxelles sia a Tokyo è evidente una forte volontà politica di concludere in tempi brevissimi un accordo di principio sull'Fta bilaterale, in modo da poterlo annunciare il 6 luglio - alla vigilia del G20 - ed inviare così al mondo un segnale forte contro i venti di protezionismo rilanciati dal presidente americano Donald Trump. Dopo oltre due settimane di serrate trattative informali a Tokyo (seguiti a 18 round formali a partire dal 2013), la Commissaria al Commercio Cecilia Malmstrom è attesa oggi dal ministro degli esteri Fumio Kishida per cercare di sbloccare i punti residui di contrasto, con il probabile ausilio del Commissario all'agricoltura Phil Hogan che si impegnerà in un ultimo braccio di ferro con il collega Yuji Yamamoto.

Il settore agroalimentare resta uno degli ostacoli principali alla realizzazione di una nuova area di libero scambio che copra il 30% dell'economia mondiale e rilanci i processi di liberalizzazione commerciale, arenatisi sul veto di Trump alla Trans-Pacific Partnership. Tokyo intende infatti tutelare alcune categorie “sensibili” e, ad esempio, resiste alla richiesta di abbassare drasticamente i dazi sui prodotti caseari. Su altre richieste europee, come l'apertura del public procurement, le chance di intesa sembrano vicine, dopo l'accelerazione negoziale decisa in primavera da Tokyo con la costituzione di una specifica “task force” e la nomina di un nuovo capo-negoziatore, Yoichi Suzuki. La Ue fa invece resistenza sulla richiesta di un rapido abbattimento dei dazi europei su autoveicoli e prodotti elettronici.

Vari segnali indicano che il premier Shinzo Abe sia molto interessato a cogliere il 6 luglio un successo politico a Bruxelles con l’Fta: la sua popolarità è in calo in seguito a un paio di scandali e domenica prossima dovrebbe ricevere una sberla dalle elezioni nella metropoli di Tokyo, in cui la governatrice Yuriko Koike (una ex del suo partito) potrebbe strappare la maggioranza dell'assemblea con un nuovo partito dalla denominazione “trumpiana”, “Cittadini (di Tokyo) First!”.

Ieri il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker ha dichiarato di credere in una imminente conclusione di un Fta che «rispetterà pienamente tutte le norme, regole e standard europei». Il che è parsa una risposta indiretta alla critiche arrivate da Greenpeace, la cui organizzazione olandese settimana scorsa ha rivelato parecchi particolari segreti sulle trattative. Per la verità, Greenpeace non ha articolato in modo molto chiaro la sua opposizione, inquadrandola in quella – molto più dura – contro il Ceta (l'accordo della Ue con il Canada in via di ratifica presso i parlamenti nazionali). L'organizzazione ambientalista se l’è presa in particolare con le possibili disposizioni in materia di tutela degli investimenti attraverso corti speciali. Tuttavia è probabile che la definizione di questo capitolo sia rinviata a una fase successiva all'annuncio dell'accordo di principio.

Va intanto segnalato un intervento americano a gamba tesa negli ultimi giorni: dall'Us Trade Representative Robert Lighthizer è arrivata la richiesta a Tokyo di ridurre unilateralmente i dazi sulla carne bovina come prova di buona volontà nel contribuire a ridurre il deficit commerciale. Washington preme per un negoziato bilaterale che il Giappone, temendo la propria debolezza a tu per tu, cerca di procrastinare. L'intesa con l'Europa potrà fare da benchmark anche per future trattative con gli Usa. Tokyo sta anche cercando di salvare la Tpp senza gli States. E ha spezzato più lance in favore di una “soft Brexit”, visto che i vantaggi sperati dall'Fta con la Ue potrebbero essere vanificati da una eventuale linea dura di Bruxelles nei confronti del Regno Unito, il Paese in cui la Corporate Japan ha più investito.

