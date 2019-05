Xi debutta a Hong Kong in versione militare: «Il meglio deve ancora venire»

HONG KONG - «Il meglio deve ancora venire, per Hong Kong». Questa è la frase eloquente attribuita al presidente Xi Jinping in visita all’ex colonia britannica nel ventennale dell’handover tra Gran Bretagna e Cina. Una frase che è tutto un programma per gli abitanti di Hong Kong.



Xi è tornato ieri a Hong Kong dopo nove anni e per la prima volta in veste di leader maximo cinese. La tornata dei festeggiamenti continua a ritmo serrato. Questa sera Xi darà un ricevimento nel quale ha chiamato a raccolta anche i diplomatici stranieri accreditati a Hong Kong i quali due sere fa non sono stati, invece, invitati al banchetto offerto dal Chief Officer CY Leung che domani passerà le consegne a Carrie Lam proprio in presenza di Xi che in Cina è il numero uno delle forze armate.

Un gesto eloquente, che rafforza il debutto di questa mattina in veste militare. Xi ha visitato la caserma della People’s liberation army (Pla), l’avamposto cinese di Shek Kong, dove ha passato in rassegna le truppe dell’Esercito della Liberazione Popolare di Hong Kong. Ha poi proseguito visitando il Centro permanente per il reclutamento della polizia (Jpc) e il campo di addestramento integrato di Pat Heung. Ha assistito alle sessioni di allenamento accompagnato da C Y Leung, dal segretario per la sicurezza, Lai Tung-kwok, dal Commissario della Polizia, Lo Wai-chung, dal segretario permanente per la sicurezza, Joshua Law, e dal sottosegretario per la sicurezza, John Lee. Insomma, tutti pronti, in assetto di guerra, quasi.

Leung ha ribadito il piano di rafforzamento della pubblica sicurezza, l’ombra dei riots dell’autunno di tre anni fa non si è dissolta, il campo di addestramento ha una superficie di 29.000 metri quadrati: il Training Camp dispone di diverse strutture integrate, tra cui strutture per arrampicate sportive, un campo da calcio artificiale di calcio, una sala sportiva coperta e sale per attività informatiche e ricreative.

Scopo dicharato: fornire servizi per i membri del Jpc, per gli studenti, le organizzazioni giovanili, le minoranze etniche e i membri della Senior Police Call. Lo Schema è stato istituito nel 1974. Oltre un milione di persone hanno partecipato al programma che vanta ormai più di 180.000 membri. Lo scopo principale dichiarato è quello di incoraggiare i componenti a unire gli sforzi nella lotta contro la criminalità e per fornire un’adeguata formazione.

Come dire: la Regione amministrativa speciale fa ciò che può rispetto anche ai voleri di Pechino per mantenere la stabilità e la sicurezza.

