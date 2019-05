Per Kohl «cerimonia europea e quindi anche tedesca». Tusk: «I successori facciano un esame di coscienza»

La cerimonia funebre per Helmut Kohl «non è non-tedesca, è europea e quindi anche tedesca». Lo ha detto il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, nella sua orazione funebre a Strasburgo. «È stato suo auspicio che si celebrasse qui il suo commiato - ha detto -, in questa città di frontiera che gli era entrata nel cuore. Per lui non c’era contraddizione tra tedesco e europeo. Erano due facce della stessa medaglia».

L’esempio di Kohl «ci deve guidare per il futuro, dobbiamo scegliere la speranza e mettere da parte la paura, è proprio questo che ci chiedono i nostri cittadini». Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, nella sua orazione funebre per l’ex cancelliere tedesco. «Dobbiamo lavorare insieme per rilanciare l’ideale europeo - ha detto Tajani - l’Europa deve alzare la testa». Il presidente dell’eurocamera ha sottolineato che «merita un posto d’onore nel Pantheon europeo», perché «non vi è pagina dell’integrazione europea che non abbia l’impronta del suo coraggio». «Ha difeso sempre la libertà contro i muri, le cortine di ferro, i totalitarismi - ha detto ancora - .Per lui la riunificazione significava non un'Europa più tedesca ma una Germania più europea».



Juncker ha sottolineato di parlare «da amico in lutto: ci lascia un gigante del dopoguerra. Era diventato un monumento continentale». Juncker ha quindi ricordato tra le varie cose l’impegno per la riunificazione della Germania, la commozione al momento dell’allargamento dell’Ue a Est, la spinta per la moneta unica.

“Davanti alla bara di Kohl i successori di questi grandi eroi della storia europea devono fare un esame di coscienza” Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo





«Davanti alla bara di Helmut Kohl i successori di questi grandi eroi della storia europea devono fare un esame di coscienza. A Berlino e Varsavia, Parigi e Budapest la questione del futuro di un’Europa unita deve essere univoca: un sonante sì. Sì all’Unione, sì alla libertà, sì al rispetto dei diritti umani». Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk nel suo messaggio durante la cerimonia funebre dell’ex cancelliere tedesco a Strasburgo.

Il primo funerale di Stato europeo

Per Kohl, i primi funerali di Stato mai organizzati dall’Ue. La bara di Kohl è arrivata questa mattina presto dalla sua casa di Ludwigshafen, in Germania, coperta soltanto con una bandiera europea ed è stata messa in una camera ardente dove gli ospiti in arrivo al Parlamento si sono fermati per un omaggio e un momento di raccoglimento. Da lì è stata poi trasportata nell’emiciclo, dove solitamente si riuniscono gli eurodeputati in seduta plenaria, per la cerimonia funebre e i discorsi ufficiali.

I leader e gli ospiti hanno già iniziato ad arrivare al Parlamento fin dalla mattina e sono stati accolti dal presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. Tra i primi ad arrivare il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, e il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk. Per l’Italia sono arrivati gli ex premier Silvio Berlusconi e Romano Prodi e il ministro degli Esteri Angelino Alfano, che ha espresso «il profondo cordoglio del governo italiano e mio personale per la scomparsa di Helmut Kohl, statista Popolare europeo, padre della riunificazione tedesca».

