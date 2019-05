Hong Kong riparte dai nodi irrisolti: immobiliare, porto, finanza

Hong Kong - Che futuro per l'economia di Hong Kong? Le celebrazioni del Ventennale dal passaggio dell'ex colonia britannica alla Cina lasciano sul campo una serie di problemi ormai strutturali da risolvere.

Il rapporto con Pechino, da negoziare costantemente, c'entra poco: molti degli elementi da affrontare sono e restano legati a scelte strategiche la cui soluzione è stata rimandata per troppo tempo, come ammettono gli stessi vertici della Regione amministrativa speciale.

Toccherà alla nuova Chief Executive, Carrie Lam, affrontarli quanto prima, anche per contenere le proteste latenti di strati della popolazione ben più ampi di quelli rappresentati dagli studenti che chiedono il suffragio universale e che, in questi giorni, sono tornati, per la verità con scarsa efficacia, a farsi sentire.



Le promesse di Carrie. Nel discorso di esordio pronunciato in occasione del giuramento del 1° luglio Carrie Lam ha ammesso di “essere ben conscia” di questi nodi rimasti sul terreno.

«Hong Kong, la nostra casa, soffre di una divisione molto grave e ha accumulato molta frustrazione. La mia priorità – ha detto la nuova leader - sarà quella di guarire il divario e di unire la nostra società per andare avanti. Per me, l'unità deve essere costruita passo dopo passo su terreno solido. Gli atti parlano più forte delle parole».

Su alcuni fronti la frustrazione di cui parla Carrie Lam è molto facile da rintracciare, più difficile sarà individuarne le soluzioni. Un esempio molto chiaro e lampante sta nella perdita di posizioni del porto di Hong Kong, fino al 2005 leader indiscusso, ma ormai finito al quinto posto nella lista dei porti di tutta l'area asiatica. Il porto di Hong Kong è stato distaccato anche nel 2016 e si è posizionato al 5° posto alle spalle di Shanghai, Singapore, Shenzhen, Ningbo.

Può consolarsi per il fatto che il traffico della rampante rivale Shanghai sia considerato transhipment per un totale del 7.2%, mentre per Hong Kong e altri porti collaudati come Singapore, il livello è del 50% del traffico, in media.

Il fatto che il traffico di Shanghai non sia ancora “internazionale” non toglie che in appena un decennio la potenza economica cinese si sia abbattuta sull'ex colonia, sottraendole gran parte del traffico. I motivi di questo sorpasso non si limitano alla grandezza cinese, anzi. I movimenti delle gru a Hong Kong sono operati ancora manualmente, mentre quelli delle altre piazze hanno virato sensibilmente verso un'altra direzione: l'automatizzazione. Inoltre, il costo del lavoro a Hong Kong è sensibilmente più alto, altro fattore che appesantisce i costi.

Rispetto a Shanghai, che pur nel 2013 è stata oggetto del lancio della prima Pilot free zone cinese, però, Hong Kong vanta procedure di sdoganamento molto più fluide. Forse è da qui che deve partire, spingendo sull'automazione, ovviamente.



La variabile costo del lavoro. Hong Kong potrebbe sfruttare, intanto, la difficoltà con la quale Shanghai si sta aprendo all'esterno, ma la risorsa lavoro diventa, a questo punto,essenziale. Oggi il porto dell'ex colonia britannica assorbe il 5% dell'occupazione e circa il 3,5% del Pil, ma è difficile trovare giovani che ci vadano a lavorare, nel porto. Ironia della sorte, fu la stessa società di Li Ka Shing per i servizi portuali a fare una joint venture con Shanghai vent'anni fa, ma questa è, ormai, storia.

Carrie Lam ha parlato di incentivi al merito, e nelle risorse umane questo è un elemento chiave. «Voglio sottolineare che nel formare il mio team di governo, il mio principio è quello di attirare talenti. Chiunque abbia un sincero desiderio di servire, la capacità e l'impegno, indipendentemente dallo schieramento politico, lo invito a unirsi alla mia squadra. Per fare un esempio, nella mia proposta per aumentare le spese correnti per l'istruzione da 5 miliardi di Hong Kong dollars, in nome delle prossime generazioni, dobbiamo discutere e decidere come applicare queste nuove risorse, di là dagli schieramenti politici».

La frenata degli immobili. Un altro fattore che penalizza le generazioni più giovani è l'accesso alla casa. Ha detto il Chief Executive: «Come tutti sappiamo, l'abitazione è un problema che da tempo è stata problematica per Hong Kong. Ho promesso di aiutare le persone di Hong Kong a raggiungere la proprietà di casa e a migliorare le condizioni di vita. Per fare questo, abbiamo bisogno di più terreni utilizzabili; la chiave è raggiungere un consenso su come aumentare l'offerta. Riunirò professionisti della progettazione, dell'ingegneria, dell'architettura e della protezione dell'ambiente per formare la task force che ho citato nel mio manifesto per iniziare il processo. Hong Kong è una società diversificata, con diverse opinioni coesistenti».

Le restrizioni all'acquisto di case decise dal Governo stanno rallentando l'aumento dei prezzi, che crescono a ritmo più lento. A Hong Kong si è premuto il tasto su due diversi elementi, uno è senz'altro quello dell'aumento dei tassi dei prestiti, l'altro quello dell'imposta di bollo sulle compravendite. Pian piano sembra che la situazione stia migliorando, se si pensa che negli ultimi vent'anni i prezzi delle case sono cresciuti al ritmo del 99,2%. Altre misure saranno introdotte dall'Autorità monetaria che, pure, è esposta più di altre alle decisioni americane, dato che la valuta di Hong Kong è legata al dollaro Usa.

La questione finanza. Nelle ultime due settimane la borsa ha diluito i guadagni medi del 17% riportati quest'anno. I timori delle decisioni che saranno prese dalla Fed non fanno certo dormire sonni tranquilli.

Come hub finanziario Hong Kong, tuttavia, è ancora una potenza, ma se non ci sarà una vera e propria apertura all'innovazione finanziaria il fatto di poter ospitare 70 delle cento banche più importanti al mondo non sarà sufficiente. L'80% delle banche presenti ha dichiarato, intanto, di voler imboccare la strada dell'innovazione, ma Hong Kong fatica a trovare il giusto passo su questo versante.

Le speranze di ripresa sono legate alla Bond Connect che sta per partire in queste ore e che dovrebbe rivalutare la piazza di Hong Kong utilizzando i servizi per le acquisizioni di bond onshore. Pechino ha deciso di abbassare le difese per incentivare gli investimenti esteri che finora totalizzano appena il 2% del mercato dei bond.

Innovazione e grandi contrasti sociali. Il nuovo Governo propone di applicare misure finanziarie e fiscali per facilitare lo sviluppo economico. Ciò include l'introduzione di un sistema fiscale a due livelli e di deduzioni fiscali per incentivare la ricerca e lo sviluppo. «Hong Kong ha bisogno di nuovi pensieri. Invito i datori di lavoro ei dipendenti in tutti i settori, nonché gli esperti e gli accademici a trovare idee e contribuire a creare nuovi progetti». L'invito è partito dallo stesso Governo con particolare riferimento ai più giovani. Ma la struttura di Hong Kong sta cambiando, l'8% della popolazione è straniera. In vent'anni i collaboratori domestici, per la stragrande maggioranza non locali, sono diventati 350mila su una popolazione di 7,6 milioni di abitanti.

I passaggi coperti del centro della città di domenica si riempono di donne, di tutte le età e, certamente, non di Hong Kong. Sono domestiche, cameriere, immigrate dalle parti più povere dell'Asia, filippine, indonesiane. Il loro day-off lo passano in questi cunicoli, sedute su cartoni a consumare pic nic e a giocare a carte. In pieno centro. Non esattamente un bel biglietto di presentazione per la città.

