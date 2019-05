Il Qatar all’angolo fa uno sgarbo agli Usa: «Aumentiamo di un terzo la produzione di gas»

Che un annuncio di questa portata sia arrivato proprio ieri, non pare proprio una coincidenza. Le autorità del Qatar hanno infatti dichiarato che aumenteranno la loro capacità produttiva di gas naturale liquefatto (Lng) di almeno un terzo.

Proprio oggi scade l’ultimatum, prorogato di 48 ore, imposto da quattro Paesi arabi (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein ed Egitto) che lo scorso 5 giugno hanno rotto i rapporti con il Qatar, accusandolo di sostenere il terrorismo e di conseguenza chiudendo le frontiere terrestri, marittime ed aree con il piccolo Emirato. Ironia della sorte. Se Doha riuscisse a centrare il suo obiettivo produttivo i primi a farne le spese sarebbero proprio gli Stati Uniti, il cui presidente Donald Trump, nel suo grande piano definito “Dominio energetico”, puntava a fare degli Usa uno dei massimi esportatori mondiali di gas naturale liquefatto. A questo punto le cose cambiano, e in peggio per Washington (vedremo perché).

Lista molto ambiziosa

Torniamo ad oggi. È estremamente difficile che la lista di 13 condizioni (molte delle quali quasi impossibili da soddisfare da parte di Doha) venga interamente accolta dal Qatar, che ha già peraltro respinto al mittente diverse richieste.

L’annuncio arrivato ieri da Doha non può dunque non esser letto come un tentativo per rafforzare la propria indipendenza economica qualora la crisi – e l’embargo – con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein ed Egitto dovesse protrarsi.

Il Qatar inonderà di Lng i mercati

Il piccolo Emirato wahabita è già la potenza mondiale del gas naturale liquefatto. Ne produce ogni anno 77 milioni di tonnellate. E con le sue vendite all’estero rappresenta oltre un terzo dell’export mondiale. Di questo volume, peraltro, solo il 10% finisce a cinque clienti mediorientali (Kuwait, Oman, Giordania, Emirati Arabi Uniti ed Egitto).

Perché, allora, investire altro denaro per produrne di più in un momento in cui il mercato soffre già un eccesso di produzione e i prezzi sono caduti ?

I vertici della Qatar Petroleum, la compagnia nazionale che gestisce l’industria petrolifera e quella del gas, hanno fatto i loro conti. E non hanno tutti i torti.

È vero che il prezzo spot dell’Lng quest'anno è già sceso di circa il 40 per cento. E che, rispetto ai picchi del toccati nel 2014, la flessione arriva fino al 70 per cento.

Ma è altrettanto verso che nel lungo termine la domanda di Lng, sempre più richiesto dai Paesi industrializzati, crescerà a ritmi più sostenuti rispetto a quella del petrolio.

L’aumento del Qatar: un boccone indigesto per i piani di Trump

Innanzitutto il nuovo gas arriverà dalla parte di proprietà del Qatar del maxi giacimento North Field, il più grande del mondo, che condivide con l’Iran. In aprile la compagnia qatarina energetica di Stato aveva già annunciato di voler iniziare ad aumentare la produzione da quel campo (si era posta un auto-embargo negli ultimi 10 anni). Ma a volumi più ridotti di quelli annunciati ieri.

Un dato tuttavia non deve essere assolutamente sottovalutato. Il Qatar vanta tra i costi di produzione più bassi al mondo. Molto più bassi rispetto agli altri tre grandi esportatori mondiali, i suoi diretti concorrenti: Russia, Australia e Stati Uniti.

Se qualcuno potrà essere danneggiato da questa decisione saranno soprattutto questi Paesi. E tra questi ci sono gli Stati Uniti del presidente Donald Trump. Agli occhi di Doha il loro tentativo di essersi candidati come mediatori per sbloccare la crisi con le monarchie del Golfo è stato svolto senza troppa convinzione, e comunque,sempre per Doha, avrebbero fatto pendere l’ago della bilancia dalla parte saudita.

Se finora solo Cheniere Energy esporta Lng, le compagnie americane hanno in serbo grandi progetti per produrre in futuro qualcosa come 150 milioni di tonnellate l’anno, sulla falsariga di quel grande aumento produttivo di Lng tante volte sbandierato dal presidente americano Donald Trump nel piano “Dominio Energetico”. Ma per farlo necessitano ingenti investimenti. E la mossa del Qatar può essere un motivo per scoraggiarli da parte chi potrebbe fornire i flussi finanziari per centrare l’obiettivo.



I clienti del Qatar

Anche perché il Qatar ha un altro vantaggio. La sua posizione geografica - strategica - gli consente di essere vicino ai maggiori acquirenti di Lng (che si trasporta via mare su navi apposite) : i Paesi europei ma anche i crescenti mercati asiatici, Cina, Giappone, Corea del Sud ma anche l’India, desiderosa di sostituire le centrali a carbone che producono elettricità con un combustibile più pulito.

L’aumento produttivo del Qatar avrà inoltre un deciso impatto sul mercato. Se finora una buona parte delle forniture di Lng era legata a contratti di lungo termine (il cui prezzo era legato in qualche modo a quello del greggio) , diverrà sempre più importante il mercato spot, che rende più agevoli ed accessibili trovare in tempi più rapidi fonti di approvvigionamento energetico.

Non può dunque non stupire il nuovo piano di espansione del piccolo ma ricchissimo Emirato.

Gli Emirati invocano la forza maggiore per non importare dal Qatar

Anche perché le monarchie del Golfo continuano ad essere molto ostili ai tentativi di conciliazione di Doha.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno infatti interrotto le loro importazioni via mare di condensati dal Qatar, dichiarando (a prima vista provocatoriamente) lo stato di forza maggiore. Una clausola prevista nei contratti, che consente a una parte di essere protetta se non li onora per ragioni che vanno al di là del suo controllo. Doha, che ieri ha annunciato di prendere «azioni legali» davanti a questa iniziativa, ha subito ribattuto che se c’è qualcuno che potrebbe invocare la forza maggiore questo è il Qatar, a causa dell’embargo.

Eppure il Qatar non vuole aggiungere benzina sul fuoco. Anche ieri ha confermato che il suo gas naturale continuerà ad essere trasportato con regolarità attraverso il gasdotto Dolphine, che arriva negli Emirati Arabi ed in Oman – e non vi sono per ora segnali che il flusso possa essere interrotto. Una sua potenziale chiusura potrebbe creare problemi severi di elettricità negli Emirati, in un periodo in cui la domanda tocca i picchi.

Non è escluso che Doha abbia compreso che, se bloccasse il gasdotto verso gli Emirati per rappresaglia, provocherebbe disagi tali da essere interpretato come un atto ostile. E l’ultima cosa che desidera il Qatar è offrire su un piatto d’argento un grande pretesto per inasprire la crisi.

