Migranti, Juncker: dimostreremo solidarietà a Italia. Lite con Tajani su scarse presenze in aula, poi il chiarimento

Sulla questione migranti l’Italia incassa la solidarietà del presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker.

Con quanto la Commissione europea delibererà oggi in materia di migrazioni, ha detto Juncker in seduta plenaria al Parlamento europeo, «dimostreremo con i fatti che vogliamo rimanere solidali, soprattutto con l'Italia che dimostra un atteggiamento eroico. La solidarietà è d'obbligo». Oggi è in programma una riunione del collegio dei commissari dove si parlerà appunto di gestione delle migrazioni.



«Non abbiamo diritto di perderci negli egoismi nazionali e lo dimostreremo oggi», ha detto ancora Juncker. «La Commissione ha fatto molto ma non tutto quanto avrebbe dovuto fare - ha proseguito - perché i nostri mezzi tecnici e finanziari sono limitati. Ma continueremo a perseguire la nostra azione di solidarietà con l'Italia».

Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha concluso oggi il suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo dedicato ai migranti

dicendo in italiano: «Viva l'Italia».

In aula c’è stato inoltre uno scontro tra Jean-Claude Juncker e il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. Juncker, che avrebbe dovuto parlare dei risultati della presidenza maltese e della crisi migratoria si è lamentato per i pochi parlamentari presenti in aula. «Siete ridicoli», ha attaccato, subito ripreso da Tajani. «Moderi i termini - l'ha interrotto - è la Commissione sotto il controllo del Parlamento non il contrario».



«Il fatto che ci sia solo una trentina di deputati presenti dimostra che il Parlamento europeo non è serio. Se ci fossero stati Angela Merkel o Macron e non un piccolo Paese come Malta non sarebbe stato così. Non parteciperò

più a riunioni di questo tipo», ha detto ancora Juncker prima di interrompere bruscamente il suo intervento con un brevissimo ringraziamento al premier maltese Joseph Muscat per il suo lavoro durante la presidenza di turno del Consiglio. Tajani l'ha ripreso per una seconda volta. Poi il dibattito è proseguito con gli interventi degli eurodeputati.



Poi, il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker si sono incontrati per un chiarimento dopo l'acceso scambio in plenaria. Lo rende noto il portavoce di

Tajani: «Juncker ha detto di essere dispiaciuto per le parole utilizzate durante il dibattito, per Tajani l'incidente è chiuso». Il presidente dell'Eurocamera ha quindi sottolineato «l'importanza della cooperazione tra le istituzioni europee a

favore dei cittadini».

© Riproduzione riservata