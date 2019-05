Carri armati in caserma, finisce così la provocazione dell’Austria

Si ferma dietro un cancello l’ultima provocazione dell'Austria. Si ferma dentro la caserma di Kranebitten, alle porte di Innsbruck, dove restano parcheggiati i quattro blindati “anti-migranti”, che Vienna aveva annunciato di voler schierare, insieme all'esercito. Salvo poi fare marcia indietro, proprio come un anno e mezzo fa, sull’ipotetica costruzione di un muro. «Non ci sarà nessun mezzo militare nell'immediato e alcun controllo ai confini», frena il cancelliere austriaco Christian Kern, incassando la soddisfazione di Palazzo Chigi per l'inversione di rotta rispetto ad uno scenario, che stava alimentando tensioni diplomatiche. Quella voleva essere la risposta militare ad un’eventuale nuova crisi dell'immigrazione, che in realtà tra queste montagne proprio non esiste.

In questa giornata di inizio luglio, a passare il confine sono come sempre soprattutto camion, turisti di ritorno dal Garda, gruppi di ciclisti. E ora molti cronisti pure. Così l'unico blindato che si vede resta quello dell'esercito italiano. A queste latitudini, oramai lasciano poche tracce anche i migranti. In tre sono stati respinti da Vienna in questo mercoledì di chiarimenti politici e prove muscolari. Un ragazzo del Guinea, uno della Sierra Leone e del Nigeria. La polizei li ha rimandati all'interno dei confini italiani.

Questo è da mesi un varco assai stretto, per tentare di raggiungere la Germania. E ormai anche loro, siriani, eritrei, somali, nigeriani lo sanno. Ventidue sono ora ospitati nella palazzina gialla di via San Valentino, dietro la stazione di Brennero. E se provi a chiedere loro di esercito e carri armati ti rispondono con storie di altri continenti. Con una risata invece commentano per lo più gli avventori del chiosco dei bratwurst. Perché «la situazione qui è tranquilla da mesi», conferma Zineb, referente del centro d'accoglienza della onlus Voluntarius. Sui binari, lei arriva insieme ai treni in arrivo o in uscita dall'Italia, pronta a dare assistenza a chi fosse fermato da polizia e carabinieri o respinto dall'altra parte del confine. Come i tre bloccati nelle ultime ore, come gli altri tre siriani bloccati a fine giugno dopo che a piedi avevano attraversato le montagne, per provare ad aggirare i controlli. Niente da fare, anche per chi tenta la strada di flixbus, i bus low cost. Così le maglie sempre più strette del confine austriaco- e anche gli annunci di ulteriori clamorosi provvedimenti di chiusura- hanno comunque ridotto gli arrivi da queste parti, crollati nei primi sei mesi del 2017 a 3.450 rispetto agli 11.800 dell'anno scorso.

Ugualmente, l’Austria aveva deciso di «pianificare, per essere pronta in caso di emergenza», per dirla con le spiegazioni date alla Farnesina dall'ambasciatore a Roma. O piuttosto, per scaldare i motori perle elezioni di ottobre. Si preparano invece alla cena due giovani donne somale, uscite dal centro di accoglienza di Brennero. Almeno per ora, i carri armati restano al di là del cancello della caserma.



© Riproduzione riservata