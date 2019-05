Fed: riduzione dei bond in portafoglio al via tra due mesi

NEW YORK - La Federal Reserve nutre paure che potrebbero ostacolare i suoi piani di normalizzazione della politica monetaria. E questi timori si chiamano inflazione, di nuovo troppo debole per essere salutare per l'economia, e mercati azionari, forse invece su vette troppo alte, preda di entusiasmi e assuefazione al rischio.

La Banca centrale, trapela dai verbali del suo ultimo vertice, potrebbe iniziare la riduzione del suo enorme portafoglio di asset, che comprende titoli del Tesoro e garantiti da mutui, «fra due mesi», cioè a settembre. Ma alcuni esponenti del Fomc ritengono tuttora che nonostante i preparativi - un prudente piano già comunicato che cominci con tagli da 10 miliardi al mese su asset da 4.500 miliardi - gli investitori possano avere ancora bisogno di maggior tempo per digerire il cambiamento. E che un avvio del genere potrebbe risultare troppo ravvicinato, considerato come un segnale che la Fed intende essere più aggressiva - nelle loro parole “meno graduale” - nel rimuovere stimoli all'economia rispetto al precedente cammino molto graduale.



Prossimo rialzo più probabile a dicembre

Ancora: è bene ricordare che accanto ai dubbi sulla strategia sugli assi in bilancio, esistono tra i governatori della Fed perplessità sulla prossima mossa sui tassi di interesse. Queste sono affiorate da prese di posizione di esponenti dell'istituto nelle ultime settimane: risultato è che un prossimo rialzo potrebbe arrivare non prima di dicembre, anziché a settembre come era stato ipotizzato in passato. I mercati future riflettono una simile prospettiva dando probabilità del 60% a un intervento a dicembre e solo del 19% a un'azione a settembre.

Tutto ciò anzitutto perché l'economia, per quanto in crescita modesta, rimane assediata da alcuni ostacoli di troppo: l'inflazione, in particolare, è tornata a deludere dopo aver mostrato un recupero alla soglia ideale del 2% a inizio anno. La Fed continua a ritenere l'indebolimento come determinato da fattori straordinari che dovrebbero rientrare, ma i dubbi al momento persistono. La stessa creazione di posti di lavoro, intanto, ha rallentato il passo, pur rimanendo in media vicina ai 120.000 al mese e quindi sufficiente ad assorbire la nuova forza lavoro.



Timori sul livello delle Borse

Ma la Fed, nel suo dibattito interno, ha anche sollevato apertamente un nuovo spauracchio che alimenta il suo nervosismo: le condizioni e la futura stabilità dei mercati finanziari. Alcuni esponenti del board della Banca centrale, nell'ultimo vertice, hanno espresso timori sui livelli raggiunti dai prezzi azionari, considerati superiori ad alcune tradizionali misure di titoli in salute.

Paure esistono inoltre per la scarsa volatilità a Wall Street, che potrebbe denotare una eccessiva assuefazione e propensione a correre facilmente rischi e quindi a esporre le piazze finanziarie allo spettro di rovesci. Tanto che le condizioni finanziarie sui mercati si sono “allentate” nonostante i recenti rialzi del costo del denaro decisi dalla Fed. I nuovi verbali del vertice della Banca centrale - e gli interrogativi che sollevano - alimentano adesso l'attesa per la testimonianza semestrale sull'economia in arrivo la prossima settimana al Congresso da parte del Presidente della Fed Janet Yellen.



