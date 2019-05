Boom del credito al consumo, redditi in calo: Boe chiede criteri più severi

La Banca d’Inghilterra diventa severa. Dopo mesi di allarmi su banche di larga manica e clienti dall’indebitamento facile, la BoE ha deciso che è il caso di intervenire, ordinando un inasprimento dei criteri per la concessione di prestiti.

I dati parlano chiaro: il ricorso al credito al consumo è aumentato del 10,3% in Gran Bretagna nell’ultimo anno, senza tenere conto dei mutui, un tasso di crescita che la Banca ha definito «molto più rapido del normale». I redditi medi sono invece scesi dell’1,4% negli ultimi tre mesi, registrando il terzo trimestre consecutivo di calo, cosa che non accadeva da 40 anni.

I salari non hanno tenuto il passo con l’inflazione, che galoppa verso il 3% a causa del calo della sterlina post-Brexit. Secondo l’Ufficio nazionale di statistica (Ons) i consumatori britannici hanno subìto il calo più sostenuto del loro potere d’acquisto dagli anni Settanta. Per mantenere il tenore di vita che vogliono, cercano di compensare ricorrendo al credito.

L’indebitamento ha raggiunto la cifra di 198 miliardi di sterline e continua ad aumentare. Il tasso di risparmio è sceso dal 3,3% all’1,7%, il livello più basso mai toccato.

La situazione non è sostenibile, concordano gli economisti. Per questo la Prudential Regulation Authority (Pra), l’ente di vigilanza della Banca d’Inghilterra, ha esaminato le pratiche di venti banche e ha concluso che serve un maggiore scrutinio del settore.

Il verdetto è che le banche si stanno assumendo troppi rischi concedendo crediti a clienti che potrebbero non essere in grado di rimborsarli. Molte banche, ad esempio, offrono ai loro clienti carte di credito con 40 mesi a interesse zero e non fanno controlli adeguati sullo stato delle loro finanze.

La Banca ha dato due mesi di tempo alle banche per esaminare i loro criteri di concessione dei prestiti e per dimostrare che sono prudenti, anticipando tutti gli altri “stress test” da novembre a settembre. Pochi giorni fa la BoE aveva ordinato alle banche di aumentare il loro cuscinetto di capitale di 11,4 miliardi di sterline per renderle più resistenti a possibili tempeste.

Secondo la Pra, tassi d’interesse al minimo storico da un decennio – ora sono allo 0,25% - hanno creato un illusorio senso di sicurezza e incoraggiato comportamenti spericolati sia da parte delle banche che da parte dei clienti, che rendono entrambi vulnerabili.

Non è ancora allarme rosso: i crediti al consumo inesigibili sono intorno al 3%, meno della metà del 6,5% del 2007, subito prima della crisi finanziaria. La situazione è quindi sotto controllo per ora, ma potrebbe precipitare rapidamente in condizioni di mercato meno favorevoli e la Banca vuole agire per tempo.



Quando i tassi d’interesse inizieranno a risalire, come negli Stati Uniti, e come alcuni membri del Comitato di politica monetaria della BoE hanno indicato, allora molti clienti delle banche potrebbero trovarsi in difficoltà e non riuscire a ripagare i debiti contratti, mettendo a rischio la stabilità delle banche.

L’unico spiraglio positivo, paradossalmente, è dovuto alla situazione negativa in cui si trova l’economia britannica. La fiducia dei consumatori, che finora è stata il motore della crescita, sta calando rapidamente. Nei prossimi mesi l’aumento dell’inflazione unito allo stallo dei salari e a un contesto economico nettamente più debole dovrebbero pesare ulteriormente sui consumi.

Questa settimana una serie di dati hanno mostrato un indebolimento di tutti i settori, dal manufatturiero ai servizi. La crescita del Pil, che nel primo trimestre è calata allo 0,2% dallo 0,7% del trimestre precedente, potrebbe rallentare ulteriormente nella seconda metà dell’anno con l’addensarsi delle nubi su Brexit.

Secondo molti economisti è molto improbabile che la Banca decida di alzare i tassi d’interesse in questa situazione di crescita debole, anche se un ritocco sarebbe giustificato dalla necessità di tenere sotto controllo l’inflazione che è ben oltre il livello programmato del 2 per cento.

«Data la stretta sui redditi delle famiglie, l’incertezza dovuta a Brexit e la debolezza dei salari, prevediamo che i tassi d’interesse resteranno allo 0,25% per tutto quest’anno, - afferma Chris Hare, economista di HSBC a Londra. – E date le nostre previsioni negative sull’economia britannica, siamo convinti che i tassi non saliranno neanche l’anno prossimo».

© Riproduzione riservata