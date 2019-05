Da Trump armi ed energia a Varsavia, stoccate a Mosca e Pyongyang

NEW YORK - Resta da dimostrare se sia davvero l’interrogativo sulla bocca di tutti, ma su quella di Donald Trump lo è: sopravviverà l’Occidente? O meglio, «ha la volontà di sopravvivere?». Perché la lotta contro «il terrorismo radicale islamico» è oggi in realtà una crociata per difendere «la nostra civiltà e il nostro modo di vivere». Questa, ha detto, «è la questione fondamentale del nostro tempo».

Il presidente americano, arrivato in Europa per il suo secondo viaggio oltre-Atlantico, è tornato a sfoderare i toni apocalittici da campagna elettorale, quelli appunto da guerra delle civiltà ispirati dal consigliere della destra radicale Steve Bannon. E per farlo ha scelto la Polonia, terreno fertile per i tradizionalismi. Salutato dall’accoglienza di una folla pro-governativa e di autorità nazionali che hanno approvato. Insieme, Trump e il premier polacco di centro-destra Andrejz Duda si sono anche lanciati in una dura denuncia contro la stampa internazionale accusata di pubblicare storie negative su di loro. Duda ha in passato cercato di far approvate leggi restrittive sulla libertà di espressione.

Più difficile si preannuncia però la seconda tappa, quella ad Amburgo da stasera per il G20, dove farà i conti con alleati meno impressionabili e più aperti al mondo, a cominciare dal cancelliere tedesco Angela Merkel. In agenda qui divergenze su temi scottanti quali il clima, il commercio globale, la diplomazia per affrontare le crisi. Sull’escalation con la Corea de Nord, il presidente americano ha dichiarato di star considerando «cose serie» in risposta ai test missilisici e nucleari di Pyongyang senza chiarire le opzioni.

Trump in Polonia ha voluto anche sottolineare la vicinanza a Varsavia, promettendo aiuti militari - batterie di missili Patriot che Varsavia comprerà - ed economici di fronte alle pressioni dello scomodo vicino russo e al suo «comportamento destabilizzante». In particolare ha promesso di rifornire di energia la Polonia: «basta che mi telefoniate». E ha aggiunto: «La Polonia vincerà sempre».

«Non sono qui solo per visitare un vecchio Paese amico ma anche per additarlo ad esempio a tutti coloro che cercano la libertà e intendono mobilitare il coraggio e il desiderio di proteggere la nostra civiltà», ha detto dalla piazza Krasinski, dove si erge un memoriale che commemora l’insurrezione contro la Germania nazista nel 1944.



