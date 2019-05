La Ue risponde a Trump: via i dazi con il Giappone  

BRUXELLES - In un contesto segnato da nuovi segnali protezionistici, la Commissione europea e il governo giapponese hanno firmato un’intesa politica in vista di un accordo di libero commercio. Il trattato, che deve essere finalizzato nei prossimi mesi, è nei fatti una risposta simbolica alla strategia del nuovo presidente americano Donald Trump, che ha messo un freno agli accordi di libero scambio e si vuole assai più protezionista dell’amministrazione precedente.

«Abbiamo raggiunto oggi un accordo di principio» in vista di «un accordo di partnariato economico», ha detto a Bruxelles il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker in una conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e il premier giapponese Shinzo Abe. «Per noi non c’è protezione con il protezionismo». L’obiettivo dell’Esecutivo comunitario e del governo giapponese è di tentare una gestione della globalizzazione.



Rimossi quasi tutti i dazi

Secondo Bruxelles e Tokio, l’intesa rimuoverà gran parte dei dazi attualmente in essere nei rapporti commerciali tra i due blocchi. Attualmente, i dazi giapponesi sui prodotti europei ammontano a circa un miliardo di euro all’anno. In particolare, le difficili trattative – in tutto sono state necessarie 18 tornate negoziali in oltre quattro anni, secondo il presidente della Commissione Juncker – apriranno il mercato giapponese ai formaggi europei.

Ha spiegato la commissaria al Commercio, Cecilia Malmström: «Stiamo dimostrando che l’Unione e il Giappone, partner globali e democratici, credono nel libero commercio».

Venti miliardi in più di export Ue

Il valore dell’export europeo verso il Giappone dovrebbe aumentare di 20 miliardi di euro, assicurando nuova occupazione in molti settori dell’economia europea, dall’agricoltura ai prodotti alimentari, dai prodotti del cuoio ai medicinali. Circa 200 prodotti a denominazione controllata beneficieranno di tutela in Giappone. A questo riguardo, sul vino europeo verrà abolito il dazio medio del 15%, così come su molti formaggi (tra cui il cheddar inglese e il gouda olandese). I produttori europei potranno aumentare le vendite di manzo. Quanto al maiale, i dazi verranno completamente eliminati per la carne lavorata, e solo parzialmente eliminati per la carne fresca.

I riflessi sugli appalti

Lo storico accordo con il Giappone avrà anche un riflesso importante sugli appalti pubblici e sugli investimenti. Verranno aperti i mercati dei servizi, dalle telecomunicazioni ai settori finanziari. Le aziende europee potranno partecipare agli appalti pubblici in 48 città giapponesi, mentre verranno eliminati gli ostacoli nell’importante settore ferroviario. Il mercato automobilistico europeo beneficierà di una attenzione particolare, con un’apertura segnata da un periodo transitorio. In buona sostanza, l’accordo dovrà essere finalizzato da qui alla fine dell’anno e verrà poi approvato dal Parlamento europeo e dai Ventotto. Non è probabilmente un caso se l’intesa politica, in attesa dell’accordo dettagliato, giunga a ridosso dell’incontro del Gruppo dei Venti questa settimana ad Amburgo. Bruxelles e Tokio vogliono fare fronte comune contro il neo-protezionismo americano, e la questione si riproporrà probabilmente durate i colloqui nella città tedesca. Il presidente Juncker ha definito l’intesa «un segnale politico potente» e ha precisato che il testo potrebbe entrare in vigore nel 2019.

Terzo partner

L’Unione europea è il terzo partner commerciale del Giappone, mentre quest’ultimo è il sesto partner commerciale della Ue. Secondo un negoziatore europeo, l’accordo riguarda il 99% degli scambi tra i due blocchi. Tra gli aspetti tecnici ancora da risolvere c’è la questione del modo in cui risolvere le differenze relative agli investimenti privati. Ancora oggi il presidente Juncker ha escluso che ci possano essere «tribunali privati» per gestire queste controversie.



