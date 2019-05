Prima intesa Trump-Putin: tregua nel sud-ovest della Siria

DAL NOSTRO INVIATO

AMBURGO -Il primo incontro fra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e quello russo, Vladimir Putin, ha prodotto un accordo per il cessate il fuoco nella Siria sudoccidentale, a partire da sabato a mezzogiorno.

I due si sono visti per oltre due ore a margine del vertice del G-20 di Amburgo e, secondo il segretario di Stato americano Rex Tillerson, che ha annunciato l'intesa, hanno esaminato la possibilità che la tregua e la de-escalation possano essere replicate in altre regioni del Paese, squassato da oltre sei anni di guerra civile. L'accordo «è la prima indicazione che Stati Uniti e Russia possono lavorare assieme sulla Siria», ha dichiarato Tillerson, che ha partecipato all'incontro insieme al suo collega russo, Sergei Lavrov. Gli Usa sostengono che il Paese debba affrontare una transizione politica di cui non faccia parte il presidente Bashar al-Assad, sostenuto invece da Mosca.



Buona la prima

L'accordo, alla cui definizione ha aderito la Giordania, consente a Trump di poter mostrare un risultato positivo dall'avvio dei suoi rapporti con Putin, dopo che le relazioni fra i due Paesi sono state turbate dalle rivelazioni dei servizi segreti americani che Mosca avrebbe interferito nelle elezioni presidenziali Usa dello scorso anno. Trump ne ha chiesto conto a Putin, secondo il segretario di Stato, ma questi ha negato.

La tregua andrà verificata sul campo. Un'intesa simile, negoziata lo scorso anno dall'amministrazione Obama con la Russia fallì quasi subito, dopo il bombardamento di un convoglio umanitario da parte dell'aviazione siriana. Nei giorni scorsi, Mosca aveva tentato senza successo, insieme a Turchia e Iran, di creare quattro zone di de-escalation del conflitto, ma il negoziato era saltato. Come l'amministrazione Obama, quella guidata da Trump punta a ottenere la collaborazione di Mosca nella lotta all'Isis, lo stato islamico.



Niente intesa sulla Corea del Nord

La questione siriana ha occupato gran parte dell'incontro, che è andato ben al di là della mezz'ora prevista (Tillerson ha riferito che a un certo punto la first lady Melania Trump ha fatto capolino per interrompere la conversazione, dato che i leader erano attesi al concerto per il G-20 nella nuova sala della Elbphilarmonie), ma Trump e Putin hanno toccato anche la questione dei lanci di missili della Corea del nord. Il presidente americano ha chiesto la collaborazione del leader russo per portare la Corea al tavolo del negoziato e convincerla a ridimensionare il suo programma nucleare, ma su questo non c'è stato accordo. Sullo stesso punto, gli Usa contano ancora di poter avere l'aiuto della Cina, principale alleato della Corea del nord, ha detto Tillerson.



Scambio di cordialità a uso delle tv

L'incontro bilaterale era stato preceduto da uno scambio di cordialità a uso delle telecamere. Entrambi i capi di Stato si erano dichiarati fiduciosi in risultati positivi. Putin aveva ricordato che si erano già parlati al telefono, ma che questo non è sufficiente. Trump aveva definito «un onore» l'incontro.

Il primo risultato ottenuto ad Amburgo difficilmente potrà tuttavia dissipare del tutto le nuvole nel rapporto fra i due Paesi, resi problematici fra l'altro dalle indagini sulle interferenze di Mosca nelle presidenziali americane e sulla possibilità che la campagna di Trump abbia collaborato con la Russia. In un discorso a Varsavia alla vigilia del G-20, Trump aveva parlato di comportamento destabilizzante della Russia in Ucraina e della necessità che sospenda il sostegno a regimi ostili come Iran e Siria, ma aveva anche affermato che nessuno sa di certo chi abbia cercato di manipolare il risultato del voto negli Usa. Recentemente, il Senato americano ha votato quasi all'unanimità il rinnovo delle sanzioni contro Mosca, originariamente varate in seguito all'intervento della Russia nella crisi in Ucraina e all'invasione della Crimea.

Trump, che in campagna elettorale aveva usato espressioni positive su Putin, si trova ora sotto pressione, anche da parte di esponenti del partito repubblicano, perché adotti un atteggiamento più duro nei confronti di Mosca.



Xi critica il protezionismo di Trump

Trump si è trovato invece nel mirino del presidente cinese Xi Jinping, che, seppure senza citare gli Stati Uniti, ha detto che «importanti Paesi avanzati creano rischi geopolitici con il loro appello a invertire la globalizzazione e a tornare al protezionismo. La Cina e altri Paesi devono occupare questo vuoto di leadership per evitare una marcia indietro sul commercio internazionale e sul clima». La difesa dell'apertura dei mercati internazionali è una delle priorità della presidenza tedesca del G-20, ma il cancelliere Angela Merkel ha dovuto ammettere che “la maggior parte dei Paesi (ma non tutti ndr) ha segnalato la volontà di mantenere i commerci aperti” e che “la discussione è difficile”. La ricerca della quadratura del cerchio, come lei stessa l'ha definita, toccherà agli sherpa riuniti nella notte e per vedere se i loro sforzi hanno avuto successo bisognerà aspettare il comunicato finale di oggi, ha detto il cancelliere. “Arriveremo a un accordo – ha affermato la signora Merkel, che ha badato a evitare l'isolamento degli Usa – solo se disposti a compromessi e a non aver paura di chiamare le divergenze con il loro nome”.







© Riproduzione riservata