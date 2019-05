Mosul liberata, lo Stato Islamico perde la sua roccaforte in Iraq

Non segna probabilmente la fine definitiva dell’Isis, ma quella di oggi, con la liberazione di Mosul dopo otto mesi di dura battaglia, è una data che andrà tenuta bene a mente. Il primo ministro iracheno Haider al-Abadi è arrivato nella città, ridotta in gran parte in rovine, per congratularsi con le forze armate per questa vittoria sui miliziani dello Stato Islamico. Qui il 29 giugno 2014 Abu Bakr al-Baghdadi aveva proclamato la nascita del Califfato in quella moschea al-Nouri che non è sfuggita alla furia devastatrice di Daesh.

Tre anni per la riconquista

Sono serviti quindi tre anni all’esercito iracheno per riconquistare la città sul fiume Tigri: migliaia i civili uccisi e quasi un milione di sfollati. «Il comandante in capo delle forze armate, primo ministro Haider al-Abadi è arrivato nella città liberata di Mosul per congratularsi con gli eroici combattenti e con il popolo iracheno per la grande vittoria», si legge in un comunicato. Senza Mosul, la più grande città caduta sotto il controllo dei miliziani di Daesh, il controllo dello Stato Islamico in Iraq si riduce adesso ad aree rurali e desertiche comunque abitate da decine di migliaia di persone.

PM Al-Abadi arrives in Mosul to announce its liberation and congratulate the armed forces and Iraqi people on this… https://twitter.com/i/web/status/884023887897526273 – Haider Al-Abadi(HaiderAlAbadi)

Ultime sacche di resistenza

E nella stessa città si segnalano ancora scontri in alcuni isolati del centro, dove alcuni jihadisti continuano a resistere. La televisione irachena ha mostrato immagini di civili che continuavano ad abbandonare il centro, teatro dei combattimenti degli ultimi giorni, che appare quasi interamente distrutto. Si vedono soldati che danno da bere a bambini, anche molto piccoli, mentre uomini e ragazzi sono costretti a spogliarsi prima di passare le linee governative per controllare che non portino cinture esplosive nascoste sotto i vestiti.

Un miliardo solo per ricostruire le infrastrutture di base

L’esercito iracheno è stato sostenuto nel suo sforzo da una coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti. L’appoggio è consistito in raid aerei e supporto alle truppe sul terreno. Il Dipartimento della Difesa Usa ha impegnato 1,27 miliardi di dollari stanziati nel bilancio del 2018 per appoggiare le forze di Baghdad. Quanto alla ricostruzione, le Nazioni Unite stimano che costerà oltre un miliardo di dollari rimettere in funzione le principali infrastrutture.

© Riproduzione riservata