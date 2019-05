Cina, tiene (per ora) l’economia: inflazione a +1,5%

L’Istituto nazionale di statistica cinese ha ufficializzato i valori dell’inflazione e dei prezzi alla produzione del mese di giugno.

Inflazione e prezzi al consumo. I prezzi al consumo in Cina si sono attestati a giugno a +1,5% su base annua, mantenendosi ai livelli più alti dal 2,5% di gennaio 2017 con il settore non alimentare che ha mostrato una dinamica di crescita più accentuata. Il dato è in linea con le previsioni.



Su base mensile, invece, i prezzi al consumo sono calati dello 0,2% (contro il -0,1% a maggio e il -0,1% stimato dagli analisti), il calo più consistente degli ultimi cinque mesi.



Per i prezzi alla produzione, la crescita su base annua di giugno è del 5,5%, sui livelli di maggio. ll trend al rialzo, registrato per il decimo mese di fila, ha interessato in modo generalizzato tutti i settori di riferimento. Un'inflazione non particolarmente accentuata può anche essere un boomerang sul medio periodo, rimanendo “dormiente” senza produrre almeno per il momento effetti negativi.



Entra in vigore la negative list. Oggi 10 luglio entra in vigore la negative list nelle 11 free trade zone autorizzate finora dal Governo cinese. Rimpiazza quella del 2015 e prevede 95 settori suddivisi in 15 settori produttivi e 40 sottosettori.

Quindi la negative list si riferisce ai settori esenti da tasse, purchè le aziende siano inserite in quest'area di libero scambio. Quanto alla nuova negative list è stata portata a 95 elementi dagli originari 122 del 2015, 139 nel 2014 e 190 nel 2013. L’approvazione del Governo è ovviamente ancora necessaria per investimenti in aree non previste coperte dalla negative list. Quella valida da oggi in poi come si diceva copre 15 settori, tra cui quello dell’industria estrattiva, il leasing e i servizi commerciali, la produzione, il commercio all’ingrosso e il retail e i finanziamenti. Rispetto all’elenco del 2015, 10 categorie e 27 misure riguardanti settori come la produzione aeronautica, il trasporto di vie navigabili, i servizi bancari e l'istruzione sono state eliminate. I settori non coperti dalla negative list, inclusi la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la cultura, le regole dei mercati finanziari e gli acquisti pubblici continuano a seguire le norme in vigore.



Per i settori non espressamente vietati è comunque necessario un permesso per poter effettuare l’investimento. In compenso, tutte le attività non elencate nel documento hanno diritto a un trattamento paritario.

© Riproduzione riservata