Tra Tokyo e Seul anche lo scoglio di un'isola contesa

OKINOSHIMA – Anche le scatole di biscotti contribuiscono a rendere difficili i rapporti tra Giappone e Corea del Sud, due Paesi che la comune minaccia nordcoreana dovrebbe invece avvicinare e spingere a dimenticare il peso della storia. I biscotti sono contenuti in scatole su cui è riprodotta la forma di una isoletta situata proprio a metà del mare che divide l'arcipelago giapponese dalla penisola coreana. Portano la dicitura “Takeshima monogatari”, il racconto di Takeshima. Aprendo la scatola, si rinviene una bandierina con il disco del Sol levante. I biscotti stessi, soffici, hanno la forma dell'isola che i giapponesi chiamano Takeshima e i coreano Dokdo.

Si tratta in realtà di due isolette contigue, più alcuni scogli: un territorio brullo, scosceso, inospitale e piccolissimo che nei secoli non ha consentito insediamenti permanenti di popolazione.

Il governo nipponico continua a rivendicarne la sovranità, anche se dal 1954 è occupata stabilmente dai coreani, dopo che due anni prima l'uomo-forte di Seul, Syngman Rhee, traccio' una “linea” che la includeva nella propria giurisdizione. Negli ultimi anni il governo sudcoreano ha rafforzato la presenza della sua polizia e costruito alcune strutture.

DISPUTE STORICHE. Le posizioni sono irreconciliabili. Quella di Tokyo è che si tratta di una occupazione illegale secondo il diritto internazionale e che l'isola sarebbe “parte inerente” del territorio nazionale. Quella di Seul è che Dokdo è stata da sempre coreana e quindi non c'è spazio per sottoporre la questione alla Corte Internazionale di Giustizia: una posizione che accumuna completamente, una volta tanto, Seul con Pyongyang.

Anche di fronte ai progressi nel programma missilistico-nucleare nordcoreano, insomma, la storia continua a dividere Tokyo e Seul e a impedire relazioni serene: oltre alla disputa territoriale, permane quella sulle cosiddette “donne-conforto” (indotte a prostituirsi in favore dei militari giapponesi durante l'ultimo conflitto). Un accordo bilaterale concluso nel 2015, che doveva essere “finale e irreversibile”, è stato rimesso in discussione dalla parte coreana. Nell'incontro con il premier Shinzo Abe a margine del G20 di Amburgo, il nuovo presidente Moon Jae-in, ha detto che la maggior parte dei coreani non puo' accettare questo linguaggio (che pure era stato concordato dalla precedente amministrazione di Park Geun-hye), ma che la questione non deve impedire di costruire relazioni “orientate al futuro” e di approfondirle in altre aree. Tokyo si è irritata anche per la mancata rimozione della statua di una “donna-conforto” davanti alla sua ambasciata a Seul (rimozione concordata nel 2015) e per l'erezione di una statua simile davanti al suo consolato di Busan.

NUOVE INIZIATIVE. In prima fila nel tenere viva la questione della sovranità è la prefettura giapponese di Shimane, che nel 1905 emano' il decreto di annessione formale di Takeshima all'impero, conferendone l'amministrazione all'isola giapponese più vicina, Okinoshima (da non confondera con un'altra Okinoshima, molto più piccola e più a sudest, che è stata appena accettata dall'Unesco come Patrimonio dell'Umanità, anche se è proibita alle donne…). Nel 2005 la prefettura decise di istituire un “Takeshima Day”, che si celebra ogni anno a partire dal 2006. In quell'anno i turisti coreani nella provincia, non a caso, scesero al minimo assoluto di poche centinaia (negli ultimi anni sono un po' aumentati, fino a circa 7mila l'anno). Le iniziative più recenti riguardano la costituzione di un gruppo di studio specializzato che ha effettuato alcune pubblicazioni, la creazione di siti web dedicati, il rilascio di documentazioni e DVD, l'istituzione di archivi e musei, l'insegnamento nelle scuole della sovranità giapponese sul'isola. Cose che sono state fatte anche in Corea.

I MUSEI DI OKINOSHIMA. “Certo si tratta di una questione tra Stati – osserva il sindaco di Okinoshima città, Kosei Ikeda – Noi possiamo soprattutto cercare di mantenere viva la consapevolezza della questione presso le giovani generazioni attraverso l'educazione, la promozione di ricerche sui rapporti tra le due isole, l'istituzione di strutture museali”. Sia all'Oki Folk Museum sia al nuovo Kuni Takeshima History Museum è in mostra una variegata documentazione, anche fotografica e in video (mentre alla sede della prefettura è stato organizzato un archivio storico). Le foto sono soprattutto quelle di pescatori che da Oki andavano a Takeshima, attirati non solo dagli awabi (abaloni) ma anche per catturare foche da vendere a zoo. Una sorta di attrazione al centro di una stanza del museo popolare è la “pietra di Takeshima”, una grande pietra che serviva a gravare sul coperchio di un barilotto dove veniva inserita al foca catturata, per evitare che fuoriuscisse per scappare. Oggi non ci sono più foche, ma resta acque pescose e potenziali giacimenti di fonti energetiche. Non è più in vita alcun pescatore che da Oki andava a Takeshima, ma alcuni discendenti continuano a essere piuttosto attivi nel rivendicare la restituzione dei diritti di pesca connessi alla sovranità.

Possibilità che la questione si risolva? Per molti analisti è pari a zero, tanto che alcuni, come Robert Dujarric della Temple University, consigliano al Giappone di lasciar perdere e di concentrarsi sui suoi altri contenziosi territoriali. Il punto è che in Corea Dokdo rappresenta molto di più di un'isoletta: in quanto annessa cinque anni prima dell'incorporazione dell'intera Corea nell'impero giapponese, è diventata un simbolo di indipendenze e di identità nazionale. Nessun governo sudcoreano, verosimilmente, potrebbe sopravvivere all'accettazione del conferimento della decisione sulla sovranità a un organismo internazionale. Cosi' nuovi musei e ricerche giapponesi sembrano destinati più che altro a promuovere nostalgie. Al pari delle scatole di biscotti con incorporata bandierina dal disco rosso.

