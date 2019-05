Yellen: Fed avanti con una normalizzazione graduale di politica monetaria

NEW YORK. La Federal Reserve, parola del suo presidente Janet Yellen, tiene fermo il timone sulla rotta di una cauta normalizzazione di politica monetaria. Una strategia che dovrebbe comportare graduali aumenti dei tassi di interesse nell'arco dei prossimi anni. Ma nulla di drastico e verso target che alla fine rimarranno al di sotto di precedenti fasi di espansione economica, per tenere conto delle debolezze dell'attuale ripresa.

Prudenza è anche la parola d'ordine nel procedere con l'altro strumento di ritiro degli stimoli economici: la riduzione del colossale portafoglio da 4.500 miliardi di dollari in titoli del Tesoro e garantiti da mutui che la Fed ha accumulato nel corso della passata crisi. La riduzione comincerà quest'anno, come anticipato, con le modalità prescritte dai vertici della banca centrale, ma i tempi rimangono da definire più precisamente.

È questo il messaggio di Yellen al Congresso americano, nel discorso odierno per la testimonianza semestrale al parlamento sull'outlook economico e di politica monetaria. La prima parte, presso la Camera, di un intervento che proseguirà domani al Senato. L'andamento dell'espansione, ha detto Yellen, probabilmente comporterà «graduali aumenti nei tassi sui federal funds nel corso del tempo». In particolare «addizionali strette graduali sui tassi sono probabilmente appropriate nei prossimi anni per sostenere l'espansione economica e un ritorno dell'inflazione all'obiettivo ideale del 2 per cento» che ancora appare elusivo.

I tassi di riferimento sono stati però descritti da Yellen oggi come «in qualche misura al di sotto» del livello considerato neutrale, che cioè non ha effetto di stimolo né di freno. E dato che questo livello neutrale è giudicato inferiore agli standard tradizionali, la Fed non dovrà alzare ulteriormente di molto il costo del denaro per «raggiungere una posizione di neutralità». Vale dire che i tassi, oggi nella fascia tra l'1% e l'1,25% dopo tre mini-rialzi, non dovrebbero a suo avviso onoscere ripetuti significativi ritocchi. Al momento la Fed ne ha pronosticato un altro entro l'anno, ma Yellen non ha offerto nuove precisazioni.

I vertici della Fed intendono marciare senza scosse anche verso l'obiettivo di snellire gli asset in loro possesso. Si aspettano, «ammesso che l'economia evolva in larga misura come previsto», di cominciare «probabilmente a mettere in atto il programma di ritiro quest'anno», ha detto Yellen in cinque pagine di discorso riferendosi ai piani di ridimensionare il portafoglio.

