Egitto, 6 turiste accoltellate a Hurghada. Morte due tedesche

Il killer che ha accoltellato a morte due turiste in Egitto e ne ha ferite altre quattro è arrivato a nuoto da una vicina area pubblica sulla spiaggia di un resort a Hurghada sul Mar Rosso, 400 chilometri a sud del Cairo, e si è introdotto nello stabilimento balneare per sferrare l'attacco. Così la ricostruzione del ministro degli Interni egiziano che precisa: l'assalitore è stato arrestato subito dopo.

Il bilancio è di due turiste probabilmente tedesche uccise (non ucraine come era apparso inizialmente) e altre quattro persone ferite, secondo fonti di polizia, mentre in un comunicato del ministero degli Interni non si parla di morti. Gli obiettivi del terrorista, a quanto pare, erano tutte donne. Tra le quattro persone ferite ci sarebbero due turiste della Repubblica Ceca. Sulla nazionalità delle due vittime il ministero degli Esteri di Berlino non ha confermato. «Non possiamo escludere che fra le vittime ci siano anche cittadini tedeschi. Ma su questo non abbiamo ancora certezza», ha riportato una nota.

La dinamica è simile alla strage avvenuta a Sousse in Tunisia nel giugno del 2015, quando 38 turisti furono massacrati da un terrorista giunto anche in questo caso nel resort via mare. «Non voglio gli egiziani, non è voi che cerchiamo», avrebbe urlato in arabo l'assalitore secondo quanto ha raccontato un testimone. Frasi che, se confermate dagli inquirenti che lo hanno interrogato per ore, potrebbero avallare la pista jihadista. Da anni l'Isis e gruppi terroristi affiliati esortano i loro combattenti a colpire il più alto numero di “infedeli” nelle località turistiche del paese dei Faraoni, da Sharm el Sheikh, perla del Sinai, a Luxor e Hurghada, già presa di mira a gennaio del 2016, con tre turisti feriti, un assalitore ucciso e un altro ferito.

L'attacco di Hurghada è seguito ad un attentato avvenuto in mattinata alla periferia del Cairo vicino alle Piramidi - altro luogo simbolo dell'Egitto e meta di turisti - con un bilancio di cinque poliziotti uccisi, e non ancora rivendicato. Dopo aver compiuto il massacro, i terroristi hanno rubato le armi alle vittime e hanno cercato di dar fuoco ai corpi prima di darsi alla fuga.

I due attacchi di oggi potrebbero avere un impatto pesante sul business del turismo in Egitto, già in crisi dopo la rivoluzione del 2011 che ha detronizzato l'ex rais Mubarak e ulteriormente segnato dall'abbattimento di un aereo russo nell'ottobre del 2015, rivendicato dall'Isis, con la morte di tutte le 224 persone a bordo.

