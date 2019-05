Arcimboldo a Tokyo, Kuniyoshi a Milano: tra parodia e composito

TOKYO – Il successo che sta avendo va oltre le previsioni: la mostra sull'Arcimboldo in corso al National Museum of Western Art di Ueno a Tokyo (fino al 24 settembre) registra lunghe file di visitatori, tanti cartelloni in citta' e una proliferazione di pubblicazioni sul singolare artista milanese del XVI secolo nelle librerie della metropoli. In esposizione una trentina di opere tra pitture a olio e disegni (sul totale di un centinaio dell'autore che sono sopravvissute), prestate da numerosi musei. Presenti in totale un centinaio di lavori, che esplorano anche filoni contemporanei, come il nascente genere della natura morta.

Il pubblico giapponese risponde con curiosita' e interesse alla possibilita' di scoprire un artista che – con i suoi ingegnosi ritratti allegorici, realizzati con combinazioni di elementi come frutta, verdura, pesci e libri - sa parlare a un immaginario collettivo forgiato fin dall'infanzia da arti grafiche onnipresenti e audaci, tra artificio e inventivita' inesauribile.

Nell'ambito degli scambi culturali tra Italia e Giappone, a inizio ottobre il pubblico che visitera' la permanente di Milano probabilmente ricambiera' l'attenzione: arriva infatti la mostra di un artista dell'ukiyoe che da molti e' stato accostato all'Arcimboldo, se non direttamente almeno per l'ironia arcimboldesca di molte sue opere. Giuseppe Arcimboldo (1527-1593) e Utagawa Kuniyoshi, (1797-1861), ad ogni modo, sono accumunati da tecniche e fantasie che hanno dato loro la fama congiunta di ispiratori del surrealismo. Le pitture “divertenti” del maestro nipponico (asobie) spaziano dalla caricatura comico ai trucchi visuali, mentre gli “yosoe” si spingono nei pressi del composito e del bizzarro di tipo arcimboldiano (un suo esempio famoso e' l'utilizzo di corpi in pose acrobatiche per realizzare una figura umana). Entrambi fecero ricorso anche all'uso della tecnica che fa apparire immagini d'insieme diverse, se viste da angolazioni invertite.

“Non abbiamo prove che l'artista più visionario dell'ukiyoe, Utagawa Kuniyoshi ,abbia visto l'opera di Arcimboldo, anche se è certo che incisioni occidentali circolavano in gran numero a partire dai primi decenni del Settecento grazie alla politica culturale dello shogun Yoshimune – sottolinea Rossella Menegazzo, esperta di cultura giapponese ed in particolare del “mondo fluttuante”, coinvolta nell'organizzazione tecnica della mostra di Tokyo sponsorizzata da NHK e Asahi Shimbun.

“Certo è che i volti umani compositi di Kuniyoshi ottenuti assemblando figure umane, animali, oggetti risultano come un percorso parallelo ad Arcimboldo, che si allarga ai giochi di ombre, alla parodia” . Lo indica anche la curatrice della mostra, Sylvia Ferino-Pagden, nella prefazione al catalogo “double face”: su un lato c'e' il ritratto della Primavera, sull'altro quello dell'Inverno (la sensibilita' giapponese sembra colpita in particolare dal ritratto realizzato con un'ottantina di specie di fiori e piantine, preferendolo alla piu' inquietante testa “invernale” che richiama il grottesco leonardiano).

Menegazzo - docente di Storia dell'Arte dell'Asia Orientale all'Universita' di Milano - ha appena ricevuto il Japanese Foreign Minister's Commendation, riconoscimento del Ministro degli Esteri giapponese quale esperta di arte giapponese e per aver contribuito alle iniziative che hanno animato il programma del 150° Anniversario delle relazioni fra Giappone e Italia (ha infatti progettato e curato esposizioni importanti, come la mostra fotografica su Domon Ken e quella dedicata ai maestri dell'ukiyoe Hokusai, Hiroshige, Utamaro).

