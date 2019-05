Alta tensione Italia-Francia, Governo in campo

No secco all’ipotesi di un’operazione che non preveda la maggioranza ed il controllo della governance. I ministri dell’Economia Pier Carlo Padoan e dello Sviluppo economico Carlo Calenda commentano quasi all’unisono e a pochi minuti di distanza senza concedere molti spazi di interpretazione. Il governo ritiene inaccettabile la repentina virata francese e tra sorpresa e disappunto chiarisce che il progetto Fincantieri-Stx si può considerare chiuso se Parigi continuerà a rivendicare la maggioranza. L’impressione è che siamo a un millimetro dal punto di rottura.

Tentativi di mediazione, si fa notare, sono stati già fatti nelle ultime settimane ma dalla sponda francese non c’è stata alcuna volontà di avvicinamento. Diverse le ipotesi tecniche abbozzate senza esito, compreso un accordo per il 50% con aumento di capitale da esercitare entro 12 mesi che avrebbe poi consentito alla parte italiana di salire al 51%. Nessuno spirito collaborativo, cosa che ha alimentato negli esponenti del governo la sensazione che a Parigi si stia giocando soprattutto una partita politica per ragioni interne, disancorata da logiche che dovrebbero essere di tipo esclusivamente industriale. Il blitz per celebrare rapidamente un accordo sulla Libia non viene messo direttamente in relazione e su molti dossier inoltre, filtra dall’esecutivo, si sta lavorando in sintonia con Macron. Ma resta il fatto che il momento non è di quelli idilliaci per ricucire in extremis, a tre giorni dalla scadenza decisiva di sabato, una tela che appare lacerata.

C’è un tema di europeismo tradito o quantomeno minacciato, è il ragionamento che si fa in ambienti di governo. «Non accettiamo ultimatum francesi» dice Calenda a conclusione della giornata. «Ricordo – aveva detto in mattinata a margine di una conferenza stampa al ministero – che la maggioranza dei cantieri è stata data precedentemente ai coreani». Di conseguenza, tutta questa vicenda viene letta anche come «un buon test per capire se chi parla di europeismo e di valori liberali poi li applica anche». Macron fino a che punto può spingersi senza preoccuparsi di apparire incoerente?

«L’attuale esecutivo francese – sottolinea Padoan – ha deciso di cancellare accordi già presi sulla presenza di Fincantieri nella compagine sociale di Stx. Abbiamo dato la nostra disponibilità ad ascoltare le esigenze del nuovo Governo, ma non c’è nessun motivo per cui Fincantieri debba rinunciare alla maggioranza e al controllo della società francese». L’orientamento del governo italiano è stato di disponibilità - si fa notare - e ora la decisione francese appare difficile da comprendere, soprattutto in considerazione del fatto che una società coreana detiene il 66% di Stx, mentre si nega a Fincantieri di controllarne il 51 per cento. Sarebbe da verificare, è la tesi, fino a che punto la nazionalizzazione di Stx al fine di stoppare l’operazione Fincantieri si sposi con il quadro comune di un impegno a favorire una maggiore integrazione europea.

I ministri di riferimento insistono su due elementi. Punto uno:vengono cancellati retroattivamente accordi già presi con il precedente presidente Hollande. Punto due: era stata proprio la Francia a chiedere a Fincantieri di interessarsi.

C’è un discorso di rispetto delle regole, che non si cambiano in corsa. E c’è un discorso di dignità politica, si osserva, che il governo in questo momento non intende svendere per portare a casa comunque, ad ogni prezzo, un accordo industriale che senza controllo azionario e di governance potrebbe riservare più insidie che vantaggi considerato anche l’alto tasso di conflittualità sindacale dei cantieri francesi. Il protezionismo à la carte di Macron, che parla invece di Europa quando bisogna proteggersi dagli investimenti cinesi sleali, non convince.

«L’Italia non ha nessuna intenzione di andare avanti se le condizioni di partenza non ci sono più» ribadisce Calenda, lo stesso ministro che riservò parole molte dure ai francesi di Vivendi nella fase più calda del tentativo di scalata a Mediaset. Un’operazione svolta in modo «opaco» fu detto, tanto da trarne spunto per immaginare una norma generale, mutuata in nome della reciprocità proprio dall’ordinamento francese, contro le scalate finanziarie condotte come delle scorrerie senza trasparenza. La norma è ancora in stand by ma il principio che l’ha ispirata è ancora attuale: sulle grandi partite industriali e finanziarie bisogna giocare alla pari e senza confondere le carte in tavola.

