Il cantiere della discordia dove nascono i colossi delle crociere

Creare una Airbus del mare capace, da un lato, di consolidare l’industria navalmeccanica europea e, dall’altro, di contenere e riequilibrare il potere contrattuale delle grandi compagnie di crociere, che oggi riescono a strappare ai cantieri prezzi sempre più bassi, con margini di guadagno estremamente contenuti. È questo il disegno che sta a monte del progetto con il quale Giuseppe Bono, ad di Fincantieri, vorrebbe arrivare all’aggregazione del colosso cantieristico italiano con Stx France.

Aggregazione che, secondo il manager, porterebbe vantaggi sia agli italiani che ai francesi, visto che i due cantieri sarebbero in grado di integrarsi senza particolari sovrapposizioni industriali. Per comprendere appieno il ragionamento, è utile fare un quadro delle attività e delle capacità del sito produttivo francese. Stx France, già Chantiers de l’Atlantique, è specializzato nella costruzione di navi da crociera, come lo sono Fincantieri, in Italia, e Meyer Werft, in Germania, ossia i tre gruppi che oggi si spartiscono gran parte del mercato delle navi da crociera nel mondo.

La fabbrica di Saint Nazaire, peraltro, è strategica per la Francia ed offre spazi e possibilità tecniche per la costruzione di unità di grandi dimensioni che il cantiere italiano non ha; anche se, attualmente, Stx conta “solo” 13 navi in orderbook, da qui al 2026, contro le 33 di Fincantieri (compreso quelle da realizzare nel sito di Vard). Il sito francese ha in costruzione, tra l’altro, le grandi unità passeggeri da 200mila e 227mila tonnellate commissionate da Msc e da Royal Caribbean. Fincantieri, nei suoi siti produttivi in Italia e all’estero, non ha spazi capaci di ospitare scafi di quelle dimensioni. Il più grande dei cantieri del gruppo italiano, quello di Monfalcone, sta costruendo navi da 154mila tonnellate e potrebbe arrivare, al massimo, a 180mila.

Stx, invece, ha un grande bacino di carenaggio lungo 900 metri e largo 70. Una struttura su due livelli dove è possibile costruire in contemporanea due navi della classe Oasis (da oltre 220mila tonnellate di stazza) di Royal. Il cantiere dispone poi di un bacino da 450 metri e 95 di larghezza, e di un altro (questo di proprietà dell’Autorità portuale locale) da 350 metri per 50. Dunque Stx è il cantiere in Europa in grado, più degli altri, di soddisfare le richiese delle compagnie crocieristiche, che vogliono navi sempre più grandi, ideate per migliorare le economie di scala. D’altro canto, Saint Nazaire è da tempo alla ricerca di una soluzione per esternalizzare parte della costruzione degli scafi e Fincantieri sarebbe, per questo, il partner giusto. Senza contare che, insieme, i due soggetti coprirebbero il 60% circa del mercato delle costruzioni di navi da crociera.

Non solo. Tra Francia e Italia potrebbero svilupparsi, col matrimonio tra Stx e Fincantieri, anche nuove sinergie per il militare. Entrambe le nazioni, infatti, hanno partecipato a progetti congiunti sia per i cacciatorpedinieri della classe Orizzonte sia per le fregate multimissione Fremm. Fincantieri progetta e realizza queste navi, mentre in Francia è l’ex Dcns, oggi Naval group, (in predicato per entrare con una quota, se si farà, nell’operazione Fincantieri - Stx) a costruire le unità militari, utilizzando anche il sito di Saint Nazaire.

