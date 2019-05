Ecco quali sono le partite incrociate fra Roma e Parigi

Nella delicata partita tra Italia e Francia, almeno negli ultimi 15 anni, sono stati i francesi a sfondare le linee. Nella finanza con Bnp Paribas che ha conquistato Bnl, e più di recente con Amundi che ha rilevato Pioneer. Nelle tlc e nel mondo media con il “sistema” di Vincent Bolloré che ha costruito posizioni chiave in Telecom Italia e Mediaset, oltre che nel capitale di Mediobanca. Ma anche nell’energia con Edf socio di riferimento di Edison, nell’alimentare con l’operazione Lactalis-Parmalat e nel lusso con la maison dei gioielli Bulgari passata al gruppo Lvmh del magnate Bernard Arnault.

Due numeri danno l’idea di «quanto», dell’economia tricolore, è passato in mani francesi. Se si guarda ai dati aggregati relativi all’ultimo decennio emerge infatti una sproporzione evidente tra gli investimenti fatti dalle imprese dei due Paesi: una analisi di Kpmg calcola che, a fronte dei 52,3 miliardi spesi dagli investitori d’Oltralpe in Italia tra il 2006 e il 2016, gli italiani abbiano messo sul piatto appena 7,6 miliardi. In sintesi, i francesi hanno comprato sette volte di più in Italia rispetto a quanto hanno fatto le società italiane. Un rapporto che si allarga sensibilmente se l’arco temporale è esteso agli ultimi vent’anni. Senza contare, si sottolinea spesso negli ambienti finanziari, che «dove non ci sono le azioni francesi, ci sono i manager francesi». Il riferimento è a uno dei principali gruppi bancari italiani, UniCredit, guidata da Jean Pierre Mustier, o alla prima assicurazione del Paese, Generali, al cui vertice c’è Philippe Donnet.

In questo quadro, ci si domanda, le nuove tensioni tra il Governo Macron e l’Italia emerse nella complicata operazione che potrebbe portare Fincantieri a gestire gli storici cantieri navali di Sant-Nazaire, i più importanti del paese D’Oltralpe, possono avere riflessi in altre partite che si stanno giocando lungo l’asse Roma-Parigi?

L’interrogativo vale, evidentemente, per gli equilibri delle società che vedono i due Stati in veste di azionista. Ma anche per gli assetti di gruppi che operano in settori strategici e come tali sono spesso sensibili agli umori politici.

Nella prima categoria spicca Stmicroelectronics. La società di alta tecnologia è posseduta in quote paritetiche dai Governi di Italia e Francia. L’alleanza è in ST Holding, la joint venture italo francese che rappresenta il principale azionista di StMicrolectronics con una quota del 27,5%. I due Paesi hanno una partecipazione nella società rispettivamente attraverso il Ministero dell’economia (Mef) italiano e il veicolo Ft1Ci (detenuto per il 95% dal fondo sovrano francese, Bpi France, e per il 5% dall’Agenzia atomica francese). E i patti tra Roma e Parigi contemplano che in caso di disaccordo sulla conduzione del business i soci paritetici della holding che detiene il controllo di STM possano sciogliere la joint offrendo la propria quota all’altra parte o individuando un terzo acquirente. Prima ancora che scoppiasse il “caso” Fincantieri-Stx, lo scorso aprile, le parti hanno dovuto confrontarsi sul nodo della governance. La questione è stata apparentemente risolta in Stm alla fine dello scorso aprile con il prolungamento del mandato all’attuale ad Carlo Bozotti per un altro anno. Ma, nei fatti, è solo stata rinviata. Dopo tanti anni di guida italiana, finora l’impressione è stata che al prossimo giro toccherà a un francese guidare l’azienda, ma è evidente che tutto a questo punto può essere messo in discussione, inclusa la joint venture stessa. Sempre nel gruppo delle “partecipate” c’è Edison, controllata dal colosso Edf, di cui il governo francese controlla il 75 per cento del capitale. È passato alla storia come il patto di Santo Stefano l’accordo che a Natale 2011 e dopo lunghe e complesse trattative A2A, Delmi e Edf, trasferì il controllo di Edison completamente in mani francesi. Ora, però, a sei anni di distanza si è tornato a parlare della possibilità che un gruppo di investitori italiani si possa riappropriare di un pezzetto di Foro Buonaparte. Il gruppo Italmobiliare e F2i hanno tentato l’affondo negli scorsi mesi. Non se ne è fatto più nulla. Si tratta di capire se a questo punto il dossier possa essere riaperto.

C’è poi tutto il capitole delle società private, ma operanti in settori strategici. E qui, evidentemente, un posto in primo piano lo occupa Telecom Italia. La doppia scalata operata da Vincent Bolloré nel gruppo tlc e, in contemporanea, in Mediaset ha evidentemente sollevato diverse critiche e malumori nell’estabilishment politico e finanziario. E tra l’accerchiamento delle Authority e l’obbligo di scegliere tra le telecomunicazioni e Mediaset, in molti si aspettano improvvisi colpi di scena, inclusa la possibilità che Vivendi possa decidere di passare la mano. Non è un mistero che osservatore interessato della vicenda a Parigi è Orange, la ex-France Telecom, controllata dallo Stato francese in modo netto (circa il 25%). Un tema caldo, dunque, che coinvolge più attori politici e industriali.

Infine, c’è chi ricorda il prossimo matrimonio tra il gioiello del Made in Italy, Luxottica, ed Essilor. Una operazione che vedrà la famiglia Del Vecchio in veste di primo azionista nel nuovo aggregato. Ma che in tanti hanno voluto leggere come la “soluzione” migliore scelta dall’imprenditore di Agordo in vista della successione. Con il rischio, dunque, che in futuro l’equilibrio azionario tra i soci francesi e quelli italiani possa essere rivisto.

© Riproduzione riservata